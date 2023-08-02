Мужчина подарил жене на 50-летие брака более миллиона подсолнечников — фото

В США мужчина удивил свою любимую, придумав оригинальный романтичный подарок.

Об этом пишет kake.com.

Фермер Ли Уилсон в этом сезоне решил выращивать другой вид урожая, чем обычно, по очень особой причине. 10 августа исполнится 50 лет со дня свадьбы с его супругой Рене.

Вместо букета цветов он высадил целое поле подсолнечниками, которые посвятил своей избраннице.

Поле с подсолнечниками / Фото: kake.com

"Знаете, что мужчина должен подарить своей женщине 50-летие? Я много думал об этом, а ей всегда нравились подсолнечники. И я подумал, что в этом году нужно сажать подсолнухи, поэтому я посадил ей 80 акров (32 га). На этом поле около 1,2 миллиона подсолнечников", — сказал Ли.

Чтобы это был сюрприз, мужчина держал все в тайне от жены, а заручился помощью сына.

"Это заставило меня чувствовать себя особенной. Это не могло быть более прекрасным подарком на годовщину, чем поле подсолнечников", — сказала Рене.

Ли и Рене Уилсоны / Фото: kake.com

Пара вместе почти всю жизнь и призналась, что это была любовь с первого взгляда. Ли и Рене познакомились в старшей школе.

"Она не могла ходить на свидание, пока ей не исполнилось 16, и я позвонил ей, когда ей исполнилось 16 лет, и именно тогда мы начали встречаться", — сказал Ли. "Нашим первым свиданием была вечеринка с катанием на роликах".

Чтобы увидеть более миллиона подсолнечников к живописному полю в Канзасе, приезжает немало людей. Впрочем, Ли поделился, что не собирается больше их сажать.

"О, это было весело, но я думаю, что нам достаточно раза. В следующем году будет чья-то другая очередь", — добавил он.

Напомним, женщину, которая сорвала джекпот и подала на развод, заставили отдать 1,3 млн долларов экс-мужу. Она призналась, что скрыла выигрыш, но сказала, что это произошло из-за ее незнания закона.

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