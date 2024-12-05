Мужчина подрался с голодным диким кабаном из-за рюкзака: кто победил (фото)

Мужчина подрался с голодным диким кабаном после того, как зверь украл рюкзак его подруги.

Это произошло на горе Фейе, расположенной в Гонконге, пишет NTK.

Пара сидела и наслаждалась закатом после восхождения на гору. Впоследствии женщина достала закуску, которая могла привлечь внимание дикого кабана.

После того, как животное украло вещи, пара бросилась вниз по склону холма, чтобы забрать их. Мужчина не растерялся и вступил в борьбу с диким животным, пытаясь вырвать сумку у зверя. в конце концов это ему удалось и зверь убежал.

Мужчина подрался с кабаном / Фото: скриншот с видео

Тем временем эксперты советуют людям никогда не брать на себя инициативу приближаться к диким кабанам и вмешиваться в их дела. В случае необходимости люди могут спрятаться за препятствиями и подождать, пока кабан уйдет, прежде чем двигаться дальше. Также они призывают не бросать в кабанов предметы, чтобы те не чувствовали себя спровоцированными, чтобы не подвергать себя опасности.

Напомним, рост популяции медведей стал реальной проблемой в Японии. За год произошло сотни нападений и шесть убийств.

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