Мужчина подсел на героин в 19 лет, но смог выздороветь: фото до и после лечения

Мужчина, пристрастившийся к героину в 19 лет, продемонстрировал драматическую трансформацию после того, как стал трезвым.

Об этом пишет Daily Star.

Каллан Мейс, которому сейчас 32 года, страдал зависимостью в течение 10 лет. Он рассказал, что вырос в любящей семье и школьником был ярым противником наркотиков.

Однако Каллан впервые попробовал каннабис в 16 лет, чтобы подавить негативные мысли, вызванные его расстройством ОКР, в частности, мысли о самоубийстве. Марихуана прекратила действовать, и он перешел на кокаин, прежде чем попробовать косяк с добавлением героина на вечеринке – и подсел.

"После одной затяжки все исчезло – все мои мысли и чувства получили ответ. Ощущение употребления героина было тем, чего я хотел всю жизнь. С тех пор я понял, что привык, и мне захотелось еще раз попробовать. Затем я перешел от использования его раз в месяц, к каждым двум неделям, еженедельно, а затем к ежедневному", — поделился он.

Каллан Мейс / Фото: SWNS

Он потратил сотни тысяч долларов на свою привычку, изображая из себя заблудившегося студента университета, которому нужны деньги на такси, прежде чем заняться кражей выпивки в магазинах для продажи.

Затем он стал воровать телефоны и деньги у друзей, чтобы финансировать свою привычку. В 20 лет его осудили за воровство в магазине.

Каллан Мейс / Фото: SWNS

В августе в 2020 году, в возрасте 28 лет, после того, как его в 12 раз арестовали за кражу в магазине, он был доставлен в больницу с пневмонией и сепсисом из-за постоянного злоупотребления наркотиков.

"Мне предложили пройти метадоновый курс или дать новый препарат, который используется для прекращения зависимости от наркотиков. До этого я принимал метадон, и злоупотреблял им, это был просто еще один повод, чтобы получить кайф или принять его в дополнение к другому наркотику. Я знал, что если бы я выбрал метадоновый сценарий, я не стал бы ничего менять, поэтому рискнул с другим препаратом. В больнице я пообещал себе, что никогда больше не буду употреблять эти наркотики – я вылечусь. Я не хотел умереть наркоманом", – сказал он.

Каллану исполнилось 29 лет в больнице, и его выписали, где он провел месяц в постели, прежде чем полностью поправился.

Каллан Мейс / Фото: SWNS

Сейчас, через 36 месяцев, он чист, нашел любовь с девушкой по имени Клара и работает наставником, поддерживающим наркоманов, где он ведет еженедельный подкаст, посвященный таким вопросам, как психическое здоровье и личностный рост.

Каллан Мейс с любимой / Фото: SWNS

Каллан Мейс / Фото: SWNS

Напомним, "черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал себя неузнаваемого 10 лет назад. Он поделился снимком, где позировал 25-летний.

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