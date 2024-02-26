Мужчина подслушивал телефонные разговоры жены и заработал 1,7 млн долларов

В США комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила мужчину в инсайдерской торговле.

Об этом говорится на официальном сайте.

Тайлер Лаудон из Хьюстона, штат Техас, якобы незаконно присвоил существенную закрытую информацию о том, что лондонская нефтегазовая компания BP plc согласилась приобрести TravelCenters of America Inc., компанию предоставляющую полный комплекс услуг по стоянке грузовиков и туристических центров со штаб-квартирой в Огайо.

Он прослушивал телефонные звонки своей жены, менеджера BP, работавшей над запланированным соглашением удаленно. Без ведома жены Лаудон приобрел 46 450 акций TravelCenters до объявления 16 февраля в 2023 году. В результате этого объявления акции TravelCenters выросли почти на 71 процент. Лаудон якобы продал все свои акции TravelCenters и получил прибыль в 1,76 миллиона долларов.

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"Мы утверждаем, что господин Лаудон воспользовался отдаленными условиями работы и доверием своей жены, чтобы получить прибыль от информации, которая, как он знал, была конфиденциальной", — сказал Эрик Вернер, региональный директор регионального офиса SEC. "Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-прежнему отдана преследованию таких должностных преступлений".

В жалобе SEC, поданной в Окружной суд США Южного округа Техаса, Лаудон обвиняется в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах по борьбе с мошенничеством. Не отрицая содержащихся в жалобе обвинений, Лаудон согласился на вынесение частичного решения. Ему придется выплатить долг с процентами и штраф.

Тем временем компания уволила его жену, несмотря на отсутствие доказательств ее участия в утечке конфиденциальной информации. Она подала на развод.

Напомним, "бездомный", собирающий еду и одежду на свалке, оказался миллионером. Он уже приобрел десятый дом.

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