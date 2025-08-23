Мужчина поджег кафе из-за майонеза: что произошло

Огонь / © pixabay.com

Реклама

В Севилье мужчина устроил пожар в кафе после того, как ему отказали добавить майонез в сэндвич.

Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел в среду вечером в городе Лос-Паласиос-и-Вильяфранке. По словам владельца заведения, мужчина дважды просил майонез, но официанты объяснили, что кухня не работает, а сэндвичи подаются уже готовыми.

Реклама

«Сначала один официант, а потом и второй, когда этот джентльмен во второй раз попросил майонез, дали ему тот же ответ, что в баре нет кухни, сэндвичи представляются уже приготовленными, а соусов у нас нет», — рассказал владелец кафе Хосе Антонио Кабальеро.

После этого посетитель отправился на заправку напротив, купил бензин и вернулся в заведение. Он облил бар горючим и поджег его.

Огонь вспыхнул мгновенно, заставив клиентов, среди которых были дети и пожилые люди, бежавшие из помещения. Палий во время инцидента получил ожог руки.

«В этот момент он направился в гараж напротив, вернулся в бар с бутылкой в руке, в которой, как мы позже обнаружили, был бензин, и спросил первого официанта: „Вы уверены, что там нет майонеза?“, не дав ему времени ответить», — добавил Кабальеро.

Реклама

Полиция быстро прибыла на место, задержала мужчину и доставила его в больницу. В настоящее время он находится под стражей и вскоре предстает перед судом.

Напомним, в Бостоне из терминала международного аэропорта Логан вывели мужчину, который разделся догола прямо перед пассажирами, ожидавшими свой рейс. Событие шокировало очевидцев и мгновенно стало вирусным в соцсетях.

Инцидент произошел в терминале C: сначала мужчина остался только в красных боксерах, выполнял странные движения на полу, а затем снял и нижнее белье, стоя голым перед толпой.

Видео момента быстро распространилось по интернету. На записи видно, как он лежит на полу, поднимается на четвереньки, снимает боксеры, разводит руки и что-то неразборчиво говорит.

Реклама

На место происшествия прибыли полицейские штата Массачусетс и задержали мужчину, который на тот момент снова находился в нижнем белье. За публичную непристойность в Массачусетсе предусмотрен штраф или заключение, однако пока неизвестно, какое наказание его ждет.