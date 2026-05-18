Мужчина погиб на эскалаторе, потому что застрял: люди проходили мимо и не помогли

Мужчина, отец двоих детей, погиб на эскалаторе, пока другие люди проходили мимо. Он застрял в эскалаторе. Более десятка человек прошли мимо и даже не попытались спасти мужчину. Он погиб. Это произошло в Бостоне.

40-летний Стивен МакКласки потерял равновесие в начале эскалатора. Это произошло на станции Дэвис в Бостоне 27 февраля.

Шокирующие кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали в Управлении транспорта Массачусетского залива (MBTA). На них видно, как более десяти человек прошли мимо мужчины, который застрял в механизме и впоследствии погиб.

Один из мужчин наблюдал за ситуацией, а затем отвернулся и продолжил свой путь. МакКласки потерял равновесие внизу эскалатора — его пальто зацепилось за лестницу, которая продолжала движение.

Мужчина старался спастись — он отчаянно пытался снять пальто. Но у него не получалось. Когда одежда Стивена еще больше застряла в эскалаторе, она сдавливала шею сильнее. Стивен не смог дышать.

Всего через несколько минут мужчина упал. Сотрудник метро подошел через 20 минут, чтобы остановить эскалатор. Полиция Сомервилля отметила, что его зажало внизу эскалатора.

В отчете полиции говорится, что Стивен МакКласки был без сознания, с обнаженной грудью. Его одежда застряла в ступенях эскалатора. Когда подошел работник метро, у Стивена уже не было пульса.

Чрезвычайники также сообщили, что кожу со спины тоже зажало в ступенях эскалатора. Службы экстренной помощи заявили, что им пришлось демонтировать всю дорожку эскалатора, чтобы достать тело мужчины.

Сестра погибшего рассказала, что он годами боролся с наркотической зависимостью и всегда пытался быть рядом с теми, кого любил. Отец двоих детей был плотником.

«Он любил создавать вещи и получал удовольствие от того, что доводил дело до конца. Но больше он любил быть отцом для своих двух сыновей, Шейна и Стивена, которые означали для него все на свете», — поделилась женщина.

Мать погибшего обратила внимание на то, что сотрудники метро не находились на своих местах и не смогли вовремя помочь ее сыну.

Чрезвычайники назвали гибель Стивена несчастным случаем и напомнили людям, что в метро стоит нажимать красную экстренную кнопку для остановки эскалатора.

Прокуратура округа Миддлсекс проводит расследование инцидента, но семья погибшего потребовала, чтобы Управление транспорта Массачусетского залива «взяло на себя ответственность» за его смерть.

