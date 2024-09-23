Мужчина, похищенный в шестилетнем возрасте, найден живым спустя 73 года: невероятная история (фото)

Женщина невероятным образом помогла раскрыть похищение своего давно потерянного дяди спустя 73 года после того, как его схватили в парке, когда он был ребенком.

Об этом пишет LADbible.

79-летний Луис Армандо Альбино наконец-то воссоединился со своей биологической семьей благодаря упорной работе своей племянницы, которая оказалась решающей в раскрытии семи десятилетий тайны того, что с ним произошло.

В 1951 году он играл в парке Джефферсон Сквер со своим 10-летним братом Роджером в Западном Окленде, штат Калифорния, США, когда к мальчику подошла женщина и заманила его в свои лапы, пообещав купить ему сладости.

Тогда шестилетнего Луиса перевезли через всю страну в Нью-Йорк, где местная пара воспитывала его как собственного сына, а его настоящая семья осталась без ответов.

Луис Альбино / Фото: NBC Bay Area

Мама Луиса никогда не теряла надежды, что он вернется, но, к сожалению, она умерла в 2005 году в возрасте 92 лет, так и не узнав о его судьбе.

Но, к счастью, в семье Луиса, похоже, осталась решимость выяснить, что произошло после того рокового дня в парке, поскольку племянница Луиса, Алида Алекин, решила взяться за это дело. Как утверждает полиция Окленда, она "сыграла неотъемлемую роль в поисках своего дяди".

63-летняя женщина осталась в американском городе, чтобы вместе с полицией, ФБР и Министерством юстиции работать над произошедшим после того, как женщина похитила Луиса. Копы, солдаты и береговая охрана были вызваны для помощи в поисках вокруг залива Сан-Франциско после того, как была поднята тревога о похищении маленького мальчика, но они не обнаружили никаких следов его исчезновения. Они надеялись, что его брат Роджер сможет предоставить некоторые зацепки.

10-летнего мальчика допрашивали несколько раз, и каждый раз он рассказывал одну и ту же историю, объясняя, что перед тем, как сбежать с Луисом, к ним подошла женщина с обмотанной вокруг головы банданой.

В конце концов дело было закрыто.

Алида объяснила, что ее бабушка ежедневно посещала полицейское бюро по розыску пропавших без вести, надеясь получить новости о своем сыне, но со временем это превратилось в еженедельные, ежемесячные, а затем и ежегодные визиты.

Мама Луиса с его портретом / Фото: Oakland Tribune Archives

"Она всегда чувствовала, что он жив", – рассказала она в интервью Mercury News. "Она забрала это с собой в могилу. Все это время семья продолжала думать о нем. Я всегда знала, что у меня есть дядя. Мы много о нем говорили. Моя бабушка носила оригинал статьи в кошельке и всегда о нем рассказывала. Его фотография всегда висела в нашем доме".

В 2022 году Алида запустила цепочку событий, которые наконец-то вернули Луиса домой. Она решила развлечения ради пройти онлайн-тест ДНК, результаты которого сообщили ей, что у нее 22% совпадений с мужчиной, который впоследствии оказался ее пропавшим дядей.

Но связавшись с ним, она не получила ответа – и только в начале этого года она снова решила углубиться в историю похищения Луиса вместе со своими дочерьми. Ее дети искали имя пропавшего родственника в Интернете и обнаружили его фотографии на микрофильме в Публичной библиотеке Окленда, которые, по их мнению, подтверждали тот факт, что он все еще жив. Они отнесли свои находки в ФБР и Министерство юстиции, открывшие новое дело об исчезновении человека.

Затем Луиса разыскали на восточном побережье и предоставили образец ДНК, подтвердивший его личность, прежде чем официальные лица посетили дом матери Алиды, чтобы сообщить семье, что Луиса наконец-то нашли.

"В глубине души я знала, что это он, и когда я получила подтверждение, я воскликнула "Да!". Мы начали плакать только после того, как следователи ушли. Я схватила маму за руки и сказала: "Мы нашли его". Я была в экстазе", — вспомнила женщина.

Хотя это развитие событий означало, что дело об исчезновении человека можно закрыть, ФБР заявило, что расследование похищения Луиса остается открытым – несмотря на то, что воспитывающая пара уже умерла.

Воспитавшись в Нью-Йорке, Луис стал пожарным и служил в морской пехоте, а также сам стал отцом и дедушкой.

Ее давно потерянный дядя наконец-то смог воссоединиться со своим братом Роджером, которому сейчас 83 года, в августе в этом году – но это было горько, поскольку у брата Луиса диагностировали рак, и он умер всего через месяц.

Луис (справа) с братом / Фото: Alida Alequin

Говоря о реакции Луиса, когда они встретились впервые, Алида рассказала, что он обнял ее, поцеловал в щеку и эмоционально сказал: "Спасибо, что нашла меня".

"Я так счастлива, что смогла сделать это для моих мамы и дяди", — добавила она. "Это был очень счастливый конец. Я всегда была полна решимости найти его, и кто знает, если моя история будет опубликована, она может помочь другим семьям, проходящим через то же самое. Я бы сказала: "Не сдавайтесь".

Напомним, блогер спустя 21 год самостоятельно раскрыл трагическое дело об исчезновении старшеклассников. Этого не удалось сделать правоохранителям.

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