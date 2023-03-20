Мужчина похитил женщину и на два месяца закрыл ее в шкафу: чем все закончилось

Она весила менее 45 кг и имела порезы на лице.

В США мужчина похитил 40-летнюю женщину и на два месяца закрыл ее в шкафу.

Жертве давали очень мало еды, не пускали в туалет и выводили из шкафа только раз в день. Впрочем, ей удалось сбежать.

Как пишет independent.co.uk, когда ее нашли полисмены под домом неподалеку, женщина имела порезы на лице и весила менее 45 кг.

Жертва рассказала, что ее похититель – 30-летний Брентон Белла. По ее словам, они были в отношениях, которые превратились в "физическое насилие" и привели к тому, что она очутилась в плену.

Женщину лечили и выписали из West Tennessee Healthcare Dyersburg.

Мужчину же задержали. По данным полиции, ему предъявлены обвинения в похищении человека при обременительных обстоятельствах.

Напомним, в США женщина умерла после нападения соседских собак, которых она пошла кормить. Ее загрызли два немецких дога на глазах у маленького сына.

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