Мужчина похудел на 119 кг и ошеломил неузнаваемым видом – фото до и после

227-килограммовый мужчина носил рубашку 6XL и не мог ходить, пока один комментарий родственника все не изменил.

Мужчина, который весил 227 кило и был настолько большим, что едва мог ходить, говорит, что его родственник, заметив, что он "слишком большой", подтолкнул его к тому, чтобы сбросить более половины своего веса.

Об этом пишет New York Post.

28-летний Карлос Ривера рассказал, что боролся со своим весом в старших классах школы и колледже и часто перекусывал полуфабрикатами. Вскоре его вес превысил 227 кг и он пытался втиснуться в свой самый большой размер XXXXXXL.

Во время семейного застолья родственник указал на Карлоса и сказал: "Боже, какой он большой", и ему стало так стыдно, что он решил сделать себе операцию на желудке, чтобы похудеть.

Карлоса прооперировали 14 ноября в 2020 году, и это помогло ему похудеть на 45 килограммов, но он начал "паниковать", когда через девять месяцев прекратил терять вес.

Карлос Ривера до и после похудения / Фото: SWNS

На День Благодарения в 2023-м Карлос также решил пересмотреть свой рацион – отказался от еды на вынос, закусок и газированных напитков.

С тех пор он похудел еще на 50 кг – в общей сложности потерял 119 кг – и посетил спортзал 200 раз.

Карлос перешел от размера XXXXXXL к XL и теперь весит 108 кило.

Карлос Ривера до и после похудения / Фото: SWNS

Ривера, ветеринарный фельдшер из Бостона, штат Массачусетс, США, рассказал: "Я чувствовал сильную боль и не мог ходить. Сейчас я чувствую себя прекрасно, ни о чем не жалею. Мои отношения с друзьями стали лучше – я хочу тусоваться, хочу пойти выпить. Каждый аспект моей жизни изменился. Я перешел на дефицит калорий и ходил в спортзал пять раз в неделю. Только в этом году я был в спортзале 200 раз".

Он сказал, что его жизнь изменилась, и он стал увереннее в себе благодаря похудению: "Когда ты весишь 227 кг и заходишь в комнату, ты чувствуешь, что люди смотрят на тебя и осуждают. Я получал много негативного внимания, но теперь моя уверенность в себе безумная. Когда ты теряешь столько веса, ничто не может тебя остановить. Много людей хотят поговорить со мной и сделать мне комплимент. Я смог так сильно вырасти в своей работе, и мне было предложено множество возможностей".

Карлос Ривера до и после похудения / Фото: SWNS

Карлос записался на подтяжку живота на февраль в 2025 году, чтобы убрать 9 килограммов лишней кожи.

Он сказал: "Это вызывает сильную боль в спине, мне приходится носить компрессионные рубашки, и они делают свое дело. Я выгляжу прекрасно и прекрасно себя чувствую, но у меня есть человеческое желание чувствовать себя хорошо, когда я смотрю на себя в зеркало. Хотя моя дряблая кожа напоминает о всей тяжелой работе, она у меня уже полтора года. Я готов избавиться от этого и начать все с чистого листа".

Напомним, женщина с ростом 157 см сделала операцию по удлинению ног и похвасталась фото до и после. Она заплатила тысячи долларов за болезненную процедуру и рассказала о возобновлении.

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