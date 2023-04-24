Мужчина похудел на 152 килограмма, из-за чего его внешность шокирует: как он выглядит

Мужчина теперь хочет сделать операцию.
Коул Прохаска из Южной Каролины в США похудел на 152 килограмм, однако у него новая проблема — обвисшая шокирующая кожа.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Мужчина говорит, что он похудел благодаря правильному питанию, занятиям спортом и ходьбой. 152 килограмма он сбросил за два года и весит теперь 101 килограмм, однако у него теперь возникла новая проблема – лишняя кожа.
Свой успех Прохаска объяснил "спортзалом, правильным питанием" и "не менее 10 тыс. шагов в день".
Коул теперь хочет сделать операцию, чтобы избавиться от лишней кожи и собирает на это деньги.
Напомним, женщина набрала 77 килограммов после операции по уменьшению веса, после чего ей снова удалось похудеть.
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