Мужчина похвастался, что у него есть шесть сосков: как он выглядит (видео)

Мужчина рассказал, что у него теперь шесть сосков после того, как ему хирургически изменили грудь, добавив к ним еще четыре силикона, чтобы они соответствовали его природной паре.

Об этом пишет Metro.

Гарри Хуфклоппен обратился к эксперту по модификации тела Стива Хаворта и спросил, может ли он сделать ему дополнительные соски на туловище. Стив согласился и добавил четыре подкожных силиконовых имплантата, предназначенных для иммитации мужских сосков. Гарри подождал четыре месяца, пока они приживутся, прежде чем пойти к тату-мастеру. Мастер раскрасил их, чтобы они выглядели максимально реалистично.

Гарри Хуфклоппен / Фото: instagram.com/crybaby.angell

Видео с этим преобразованием стало вирусным в Сети.

Со своей стороны, тату-мастер Энджелл объяснил процесс и признался, что знает, что процедура "чрезвычайно противоречива" и что "люди должны многое сказать" о ней.

Он назвал это "поистине ошеломляющим проектом" и отметил, почему модификацию не разместили там, где соски расположены от природы — мол, Стиву "не позволили" разместить их там. Гарри консультировался с пластическим хирургом по поводу размещения сосков, прежде чем приступить к процедуре.

Напомним, мужчина с ампутированной ногой сделал странное тату, над которым пользователи не могут прекратить смеяться. Он подошел к своей проблеме с юмором.

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