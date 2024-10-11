Мужчина покорил вершину Эвереста, не выходя из собственного дома: как ему это удалось (видео)

Житель Лас-Вегаса, США, потратил почти 23 часа, поднимаясь и спускаясь по лестнице в своем доме, чтобы побить рекорд самого быстрого времени подъема и спуска на высоту Эвереста по лестнице.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Шон Грисли должен был подняться и затем спуститься на расстояние 8 849 м по лестнице в своем доме, чтобы сравниться с высотой высочайшей горы в мире.

Он транслировал свою попытку на YouTube, финишировав через 22 часа, 57 минут и 2 секунды.

"Я решил побить этот рекорд, потому что никто не делал этого раньше, по крайней мере, с уровня моря", — сказал Грисли. "Я хотел собрать деньги на предотвращение самоубийств, поэтому решил объединить эти две цели в одну великую цель. Мы приближались к концу COVID-19, и у меня было много психических проблем и вопросов, поэтому эта благотворительность очень близка моему сердцу".

При попытке Грисли добавил несколько собственных правил, в частности, никогда не касаться перил на лестнице, поскольку "на Эвересте такого не будет".

Шон Грисли / Фото: Guinness World Records

Напомним, ученики сбросили сырое яйцо с высоты 25 метров и оно не разбилось. Они побили мировой рекорд.

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