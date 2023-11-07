Мужчина полгода прожил незамеченным под лестницей в торговом центре: как он обустроился (фото)

Охранники торгового центра в Шанхае, Китай, недавно обнаружили молодого человека, который комфортно жил под лестницей более шести месяцев.

Об этом сообщает Oddity Central.

Неназванный молодой человек установил спальную палатку под лестницей в здании, а также небольшой письменный стол и офисный стул. Он заряжал свой ноутбук и мобильный телефон от электрических розеток в ТЦ и пытался вести себя очень сдержанно.

Мужчина полгода жил в торговом центре / Фото: скриншот с видео

Мужчина переехал туда больше шести месяцев назад, но его быстро заметил охранник, который сначала хотел его выгнать. Однако, сказав охраннику, что он живет там только под лестницей, потому что ему нужно тихое и уютное место для подготовки к вступительным экзаменам в колледж, молодому человеку разрешили остаться. Он пообещал уйти сразу после очень важного экзамена.

Мужчина полгода жил в торговом центре / Фото: скриншот с видео

Неизвестно, что случилось с охранником, который сначала обнаружил его тайное жилое помещение, но одно можно сказать наверняка: молодой человек продолжал жить в ТЦ до 30 октября, когда другому охраннику удалось обнаружить его удивительно чистое и организованное помещение. На кадрах, облетевших китайские социальные сети, можно увидеть мужчину, сидящего в кресле и просматривающего свой телефон рядом со спальной палаткой.

Юноша был арестован, а записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что он действительно жил там несколько месяцев.

Напомним, мужчина застукал свою жену на измене благодаря камере. Он рассказал, где она была установлена.

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