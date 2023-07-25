Мужчина получил на день рождения выигрышный лотерейный билет: на какую сумму он разбогател

Раньше он никогда не выигрывал в лотерею.

Житель Северной Каролины, США, получил в подарок на день рождения лотерейный билет и выиграл приз в размере 100 000 долларов.

Об этом пишет upi.com.

Омар Тахер из Гринвилля рассказал представителям лотереи, что получил билет Black Titanium за 30 долларов. Он не мог поверить, когда узнал о выигрыше.

"Это было похоже на сон", — сказал он. "Я никогда раньше ничего не выигрывал".

Победитель сказал, что его призовые деньги пойдут на покупку нового дома и предстоящие дорожные расходы.

"Я собираюсь поехать за границу по семейным обстоятельствам, так что это произошло в идеальное время", — сказал Тахер.

Напомним, в Индии женщина вышла замуж за 27 мужчин и сбежала с их деньгами и золотом. Теперь женихи ищут невесту.

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