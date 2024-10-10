Мужчина получил "самую крутую работу на Земле" и похвастался своими обязанностями (фото)

К своей работе он приступит уже в следующем месяце.

Британский фонд Antarctic Heritage утвердил кандидатуру на вакансию в южном почтовом отделении мира. Именно эту работу в Антарктиде окрестили "самой крутой на Земле".

Об этом пишет The Guardian.

Джордж Кларк, профессиональный "мастер палаток", работа которого связана со строительством на музыкальных фестивалях, никогда не руководил почтовым отделением – и уж точно никогда не зарабатывал на жизнь подсчетом пингвинов. Но эти и другие специфические задачи станут частью его повседневной жизни, когда он присоединится к небольшой команде новобранцев, которые будут работать в самом южном мире музея и почтовом отделении в Антарктиде.

Команда из пяти человек была набрана британским фондом, благотворительной организацией, которая занимается сохранением исторических британских баз на континенте. В следующем месяце они отправятся на бывшую исследовательскую станцию на острове Гудье, размером с футбольное поле, у Антарктического полуострова под Южной Америкой.

"Почтовое отделение Пингвина" / Фото: Getty Images

Там, в течение пяти месяцев при низких температурах и почти постоянном дневном свете, они будут жить вместе с местными пингвинами, проводя ремонтные работы, наблюдая дикую природу и встречая посетителей круизных лайнеров.

34-летний Кларк из Бристоля подал заявку в начале этого года.

"Я думал, что это будет что-то новое, что-то увлекательное – и что я ничего не потеряю, если подам заявку. Так что я просто подумал, почему бы не попробовать? Я с нетерпением жду, когда проснусь и выпью утренний кофе, глядя на Антарктиду в надежде увидеть кита", — сказал он. "Я просто открываю глаза и смотрю, куда меня это приведет".

В то время как небольшой экипаж разделяет свои задачи, Кларк несет особую ответственность как почтмейстер, обрабатывая многочисленные письма и открытки, оставленные останавливающимися в крошечном деревянном музее от двух круизных кораблей в день.

Джордж Кларк

По его словам, кажется "немного безумным" иметь почтовое отделение в таком отдаленном месте, но для многих посетителей "ключевой частью впечатления является отправка открытки или письма домой из южного почтового отделения в мире. Поэтому я буду сортировать почту, отменять марки, а затем отправлять их дальше через проходящие мимо круизные лайнеры".

Остальные члены команды будут вести наблюдение за дикой природой, руководить музеем и небольшим магазином; позже в сезоне к ним присоединятся два специалиста-плотника, чтобы отремонтировать некоторые из хрупких деревянных конструкций, ранее использовавшихся британскими учеными и находящихся под особой угрозой с потеплением континента.

"Мы – люди, с которыми посетители будут встречаться каждый день, а это значит, что мы несем особую ответственность за демонстрацию удивительной работы Британского фонда антарктического наследия", — сказала 31-летняя Лу Хоскин, которая была назначена руководительницей базы благодаря своему опыту в сохранении морской флоры и фауны.

По ее словам, кроме сохранения объектов наследия целью благотворительной организации является "вдохновить людей посмотреть на континент по-другому и сохранить это удивительное место для будущих поколений".

По словам Кларка, финальная команда была отобрана из подавших заявку благодаря "странным и замечательным задачам", таким как установка палатки в паре с завязанными глазами и в кухонных перчатках. "Не хочу хвастаться, но с моим опытом работы с палатками нам удалось сделать это дважды".

По его словам, они будут делить общее общежитие в нисенской хижине со строго ограниченным набором предметов роскоши – то, что они решили принять, говорит он.

"На базе есть Интернет, но мы как экипаж решили, что не будем им часто пользоваться". Зато он сказал: "Я увлекаюсь искусством, я рисую. Я знаю, что люди приносят нам спицы и пазлы, а на базе есть небольшая библиотека, куда можно приносить книги. Поэтому мы все решили принести один из наших любимых романов, одну из наших любимых нехудожественных книг и обменяться ими по очереди. Частью радости от поездки в такое отдаленное место является то, что мы немного отрезаны от мира. Так что я не думаю, что мы будем каждый вечер листать страницы в телефонах".

Напомним, мужчина потерял ноги в первый день на новой работе. Он шокировал, что произошло всего через 15 минут.

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