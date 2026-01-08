- Дата публикации
-
Курьезы
- 652
- 1 мин
Мужчина получил сердце донора и повторил его жуткую судьбу: шокирующая история
В США произошла жуткая история: мужчина через 13 лет после трансплантации сердца повторил страшную судьбу своего донора.
В США мужчина получил сердце донора и через 13 лет умер так же, как его спаситель.
Об этом пишет mirror.co.uk.
По данным издания, 33-летний Терри Коттл совершил самоубийство после того, как жена попросила его уйти из дома. Причиной ссоры стало то, что Терри уже был женат ранее, однако он продолжал общаться с бывшей женой, что не нравилось его нынешней. А потому женщина в конце концов попросила мужа уйти. Тогда он зашел в ванную и застрелился.
Терри госпитализировали, однако он умер через 4 дня. Тогда Сонни Грэм, у которого были проблемы с сердцем, получил шанс на жизнь. Медики сообщили, что они нашли донора, чье сердце ему бы подошло. Этим донором был Терри Коттл.
Мужчине успешно пересадили орган. Однако его друзья начали замечать изменения: Сонни часто ел хот-доги и выпивал пиво — любимые блюда его донора. Также мужчина влюбился в вдову Терри Коттла — Шерил. Пара в конце концов поженилась.
Но на этом все не закончилось: мужчина через 13 лет после трансплантации сердца закончил жизнь так же, как и его донор — выстрелив в себя.
Перед этим он прислал пастору жуткое сообщение: «Вы помните, где вы были 13 лет назад в этот день?»