Мужчина помочился на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане (видео)
В Ватикане хулиган осквернил алтарь собора Святого Петра, помочился на виду у всех посетителей.
В Ватикане мужчина осквернил алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане, справив нужду прямо на глазах у людей.
Об инциденте сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Инцидент произошел утром 10 октября. Неизвестный мужчина проник мимо контрольных турникетов и оперативно поднялся на алтарь под известным бронзовым балдахином, созданным Джан Лоренцо Бернини. На глазах у многочисленных туристов он снял штаны и помочился.
Сотрудники жандармерии задержали мужчину, после чего немедленно вывели его с территории.
Папа римский Лев XIV был глубоко расстроен осквернением алтаря.
Российский оппозиционер Александр Невзоров утверждает, что вандал родом из Палестины, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Этот случай не одинок. В феврале этого года гражданин румынского происхождения поднимался на алтарь собора Святого Петра. Там он опрокинул несколько подсвечников, предназначенных для проведения литургии.
