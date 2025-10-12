ТСН в социальных сетях

Мужчина помочился на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане (видео)

В Ватикане хулиган осквернил алтарь собора Святого Петра, помочился на виду у всех посетителей.

В Ватикане мужчина справил нужду на алтарь в базилике Святого Петра

В Ватикане мужчина осквернил алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане, справив нужду прямо на глазах у людей.

Об инциденте сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Инцидент произошел утром 10 октября. Неизвестный мужчина проник мимо контрольных турникетов и оперативно поднялся на алтарь под известным бронзовым балдахином, созданным Джан Лоренцо Бернини. На глазах у многочисленных туристов он снял штаны и помочился.

Сотрудники жандармерии задержали мужчину, после чего немедленно вывели его с территории.

Папа римский Лев XIV был глубоко расстроен осквернением алтаря.

Российский оппозиционер Александр Невзоров утверждает, что вандал родом из Палестины, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Этот случай не одинок. В феврале этого года гражданин румынского происхождения поднимался на алтарь собора Святого Петра. Там он опрокинул несколько подсвечников, предназначенных для проведения литургии.

Ранее сообщалось, что бывший шеф-повар Ватикана открыл свой ресторан.

