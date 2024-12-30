Мужчина "помолодел на 40 лет" после пластики лица – фото

Косметическая хирургия становится все более популярной, поскольку люди стремятся изменить свою внешность. Однако операция по омоложению одного мужчины ошеломила пользователей, за что он получил прозвище "Бенджамин Баттон".

Об этом пишет Daily Star.

Мужчина прошел серию процедур в турецкой клинике, чтобы добиться более молодого вида. Результаты шокируют: некоторые утверждают, что они выглядят на 40 лет младше.

Клиника поделилась фотографиями "до" и "после" на своей странице в Instagram, демонстрируя перевоплощение из морщинистого, седого мужчины в гладкокожего, светловолосого фанатика спортзала.

Мужчина до и после пластики / Фото: instagram.com/esteistanbulr

"Невероятное превращение! Наш пациент достиг ошеломляющего нового вида после подтяжки лица, шеи, верхних и нижних век, трансплантации волос и ринопластики. Эти комбинированные процедуры улучшили контуры лица, омолодили область вокруг глаз и принесли гармонию в структуру носа. Мы подчеркнули естественную красоту нашего пациента, что привело к более свежему и молодому виду. Каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить максимально естественные результаты", — говорится в комментарии к публикации.

Мужчина до и после пластики / Фото: instagram.com/esteistanbulr

Пост собрал более 2 100 лайков, многие выразили свое удивление перевоплощением мужчины. Один человек прокомментировал, что операция "изменила жизнь мужчины", а другая пошутила: "Я не знал, что интересный случай с Бенджамином Баттоном был "правдивой" историей".

Также откликнулось немало скептиков, которые были убеждены, что на фото "после" на самом деле сын мужчины: "Понятно, что это сын. Его кожа на плечах не соответствует возрасту", "А как насчет кожи шеи?", "Это 100% его сын".

Напомним, ранее другой мужчина также стал неузнаваемым после пластики лица. Он сделал ринопластику, омоложение нижних век и коррекцию подбородка.

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