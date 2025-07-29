Мужчина попал голышом на Google Street View и подал в суд: какой результат

Авто Google Street View, которое проводит съемку на улицах / © Associated Press

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Суд обязал компенсировать моральный ущерб жителю Аргентины, которого камера Google Street View сняла обнаженным в собственном дворе. Его фото с обнаженными ягодицами облетело интернет.

Об этом сообщает CBC News.

Мужчина, который работает полицейским, обратился в суд с требованием компенсировать ущерб его чести и достоинству. Аргентинец заявил, что во время съемок в 2017 году находился за забором высотой более 2 м, однако камера Google все равно зафиксировала его без одежды сзади в одном из небольших городков страны.

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На изображении был заметен также адрес мужчины — указаны номер дома и название улицы. Кадр получил распространение в социальных сетях и даже появился в эфире аргентинского телевидения.

Истец заявил, что в результате инцидента стал объектом насмешек как среди коллег, так и среди соседей.

Предыдущий суд отказал ему в компенсации, объяснив это тем, что мужчина сам виноват, потому что «ходил в неподходящем виде во дворе собственного дома».

Google, в свою очередь, утверждал, что высота забора была недостаточной.

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Однако апелляционный суд принял сторону мужчины и признал, что его достоинство было грубо нарушено. В решении говорится о присуждении компенсации в аргентинских песо на сумму, эквивалентную примерно 12 500 долл.

«Речь идет об изображении лица, которое было сделано не в публичном пространстве, а в пределах частной собственности, за забором, выше среднего человеческого роста. Вмешательство в частную жизнь… является очевидным. Нет никаких сомнений, что в этом случае имело место произвольное вмешательство в личную жизнь другого человека», — отметили судьи.

Суд констатировал, что Google несет ответственность за инцидент, поскольку допустил серьезное нарушение права на приватность истца, проникнув в его личное пространство и унизив его человеческое достоинство.

«Никто не хочет предстать перед всем миром в том виде, в котором родился», — сказали судьи.

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Они также обратили внимание на политику Google в отношении автоматического размытия лиц и автомобильных номеров в Street View, что свидетельствует об осведомленности компании с требованиями конфиденциальности.

Но в этом случае, отметили судьи, «видимым было не лицо, а все обнаженное тело — изображение, которое также должно было быть скрытым».

В то же время суд признал телекоммуникационную компанию Cablevision SA и новостной ресурс El Censor непричастными к распространению изображения, заявив, что их действия лишь «осветили ошибку, допущенную Google».

На официальном сайте, посвященном политике Street View, компания Google заявляет о мерах защиты приватности людей в публикациях на Google Maps:

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«Мы разработали самые современные технологии размытия лиц и номерных знаков, чтобы защищать личные данные на изображениях, сделанных Google в Street View. Если вы хотите, чтобы мы размыли весь ваш дом, автомобиль или тело — отправьте запрос через инструмент „Сообщить о проблеме“.

К слову, ранее суд обязал компанию Starbucks выплатить 50 млн долл. мужчине, который получил серьезные травмы в результате ожога половых органов горячим чаем — инцидент, который, по словам потерпевшего, кардинально изменил его жизнь.