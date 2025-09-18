Мужчина попробовал 182 наркотика: он назвал один, который никогда не примет

Реклама

Мужчина, попробовавший 182 различных наркотика, объяснил, почему есть один, к которому он никогда не прикоснется.

Об этом он рассказал в подкасте Happy Hour.

Доминик Милтон Тротт пробовал все виды веществ, включая траву, экстази, грибы и ЛСД. Свой опыт с каждым из них он записал в книге The Drug Users Bible.

Идея книги проста: Тротт считает, что если вы не можете остановить людей от употребления наркотиков, то вы должны по крайней мере дать им информацию, которая снизит вероятность причинения ими вреда.

«Образование спасает жизнь», — сказал 64-летний мужчина. «Я считаю, что правительство должно написать что-то подобное. Они должны предоставлять эту информацию; она должна как-то выкладываться через систему для людей, которые собираются употреблять наркотики или могут употреблять наркотики. А этого нет. И, знаете ли… я подумал: „Я действительно должен это сделать. И я должен это сделать, потому что никто другой этого не делает“.

После того, как Тротт попробовал так много наркотиков, можно подумать, что он испытал и протестировал каждый из них, но на самом деле есть один, к которому он не прикоснется.

Во время подкаста Тротт рассказал о «единственном наркотике, который он не пробовал», объяснив, что это опасный наркотик фентанил.

«Когда он только появился, все были в ужасе от него, и не зря», — сказал Доминик ведущим подкаста. «Как я могу это отразить? Я не говорю „не употребляйте наркотик“, потому что я говорю им правду. Если они хотят это делать, пусть делают, но я могу порекомендовать, дать понять, что это, знаете, чертовски опасно».

Доминик Милтон Тротт / © скриншот с видео

Тротт объяснил, что видел презентацию, содержащую фотографии смертельной дозы героина, карфентанила и фентанила, и показывала, что для того, чтобы убить человека, достаточно скудного количества фентанила.

Тротт сказал, что «несмотря на то, вы никогда не сможете точно измерить это крошечное количество этого вещества», и сказал, что именно поэтому он никогда не попробует его.

Что такое фентанил

Фентанил — это синтетический опиоидный наркотик, который примерно в 100 раз сильнее морфина и в 50 раз сильнее героина.

Его часто вдыхают, курят или принимают перорально, и он вызывает такие эффекты, как расслабление, эйфория, обезболивание, успокоение, спутанность сознания, сонливость, головокружение, тошнота, рвота и угнетение дыхания.

Передозировка препаратом может иметь серьезные последствия, в том числе кому и дыхательную недостаточность, что может привести к смерти.

