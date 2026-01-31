Мужчина попрощался с женой и дочерью и закрылся в комнате на год: зачем он это сделал

Реклама

49-летний мужчина из США решил кардинально изменить свою жизнь, добровольно изолировавшись в собственной спальне на целый год.

Свой эксперимент он назвал «Год изоляции» и транслирует его в режиме реального времени на YouTube.

10 февраля Скип Бойс, бывший владелец строительной компании Юты, попрощался с женой и дочерью, закрылся в комнате и начал необычный проект. В течение 365 дней он планирует не покидать спальню и минимизировать какие-либо контакты с внешним миром.

По словам мужчины, правила эксперимента максимально просты: «Я не выхожу из комнаты, а прямая трансляция продолжается круглосуточно, без перерывов. Я не приглашаю гостей и не устраиваю незапланированных встреч — все происходящее видно зрителям. Я живу, сплю, тренируюсь, читаю, пишу и провожу все свое время в одной комнате».

Скип Бойс утверждает, что его спальня полностью автономна: в ней есть ванная комната, импровизированный спортзал, места хранения вещей и техника для стриминга. Он отмечает, что постоянная трансляция не позволяет ему "тихо" прекратить эксперимент или изменить его ход.

«Прямая трансляция делает невозможным тихое прекращение эксперимента или переписание истории позже — это делает процесс честным».

Мужчина объясняет, что главная цель изоляции – отказ от вредных привычек и формирование здорового образа жизни. Он хотел создать контролируемую среду, которая поможет ему сосредоточиться на дисциплине и переосмыслении привычек.

«Это не о шоке. Я хотел создать контролируемую среду, чтобы уйти от постоянных раздражителей, восстановить дисциплину и переосмыслить привычки, связанные со здоровьем, сосредоточенностью и ответственностью. Избавиться от некоторых своих вредных привычек было, пожалуй, легче, чем я ожидал, например, отказаться от кока-колы когда-либо было приятно».

Скип Бойс / © скриншот с видео

Спустя почти три недели после начала эксперимента Скип Бойс заявил о положительных изменениях: он больше занимается спортом, питается здоровее и чувствует себя психологически лучше. В то же время его идея вызвала волну критики в соцсетях.

Это очень вредно для здоровья, и я надеюсь, что это только временно

Вам нужен солнечный свет. Вам требуются регулярные физические упражнения. Вам нужны социальные контакты и свежий воздух. В этой комнате есть душ? Это совсем не полезно для здоровья и не продуктивно, и это значительно ухудшит ваше физическое и психическое здоровье. Не делайте этого

Несмотря на это, мужчина пока не планирует прекращать эксперимент и убежден, что год изоляции до 10 января 2027 станет лучшим решением для его жизни.

