Мужчина попросил свою бывшую стать суррогатной мамой, потому что его новая жена "слишком сексуальная"

Женщина была возмущена после того, как ее бывший муж попросил ее стать для него суррогатной матерью, потому что тело его новой жены "слишком идеальное, чтобы его портить".

Она объяснила, что муж бросил ее и их детей ради 18-летней девушки. Теперь пара хочет вместе создать семью, но он озадачен тем, как беременность повлияет на ее горячее и сексуальное тело.

На Reddit 30-летняя пользовательница написала: "Мой бывший муж хочет, чтобы я была суррогатной матерью для него и его девушки, потому что ее тело "слишком идеальное, чтобы его портить". Мы практически не общались, кроме как через третье лицо, потому что у нас есть общая дочь. Он ничего для нее не делает. Он попросил полную опеку, потому что не хотел платить алименты. В конце концов, я убедила его согласиться на контролируемые посещения и нулевые алименты".

Читайте главные новости дня:

По словам женщины, экс три месяца не связывался с ней и своим ребенком, прежде чем появился у ее двери, чтобы попросить ее о "ссуде". "На днях он сказал мне, что хочет от нее ребенка. Он безответственен, а она незрелая, так что из них выйдут ужасные родители", — добавила она. "Но он хочет, чтобы я выносила их ребенка. Почему? Потому что ее подростковое тело такое "горячее и сексуальное", а я "старая и привыкла". Я не имею понятия, почему он вообще спросил меня. Почему он мне это говорит? О ее теле? Почему он хочет, чтобы я каким-то образом вмешалась? Это все так странно".

Комментируя ее сообщение, один из пользователей сказал: "Еще январь, но я могу с уверенностью сказать, что он выиграет приз 2024 года за смелость".

Другой юзер добавил: "Попросите его подтвердить этот запрос в текстовом сообщении, а затем подайте на него в суд с требованием полной опеки над дочерью и всеми алиментами и заблокируйте его. Почему вы согласились не получать алименты? Пожалуйста, получите то, что вам положено, и вычеркните его из своей жизни. Какая отвратительная свинья. К черту этого парня".

Третий пользователь сказал: "Могу только предположить, что у него проблемы с психикой".

Напомним, 62-летняя вдова собирается зачать ребенка от покойного мужа. Она уже получила одно из разрешений суда.

Читайте также: