Мужчина посетил "город миллиардеров", где есть собственные законы и можно делать все, что хочется

Мужчина посетил коммерческий эксклав, известный как "город миллиардеров", где люди могут "делать все, что угодно".

На острове у побережья центральноамериканской страны Гондурас расположен город Пуэрто-Кортес, также известный как Проспера. Основанный в 2017 году Эриком Брименом, Проспера имеет противоречивый статус Зоны занятости и экономического развития (ZEDEs) в стране, что позволяет жителям освобождаться от определенных местных законов, но при этом подчиняться правительству Гондураса.

В Гондурасе есть три таких города, и в случае с Просперой цель состоит в том, чтобы на практике реализовать полностью либертарианское общество.

Прошло восемь лет после создания Просперы, и город стал магнитом для иностранных инвесторов и занимающихся экспериментальной наукой.

В начале этого года город посетила команда YouTube-канала Yes Theory, которая с тех пор делится подробностями своего путешествия в Интернете.

Что происходит в Проспере

Многочисленные СМИ называют Просперу "городом свободы", подоходный налог составляет пять процентов, а налог на прибыль предприятий - лишь один процент.

Предприимчивые граждане также могут основать бизнес всего за несколько часов; все, что им нужно – это подключение к Интернету на мобильном телефоне.

Отсутствие регулирования также позволяет жителям города теоретически заниматься любым бизнесом или проектом – от биткоина до биохакинга.

Проспера / © скриншот с видео

Почему люди решают переехать в Просперу

Кроме того, что из города открывается нетронутый вид на океан, мотивы переезда в Просперу связаны с либертарианским идеалом.

В видео Yes Theory снята встреча с несколькими предприимчивыми людьми, в том числе с мужчиной, который имеет магнит в пальце и имплантированный чип, который сканируется и перенаправляет пользователей на его сайт.

Другой житель объясняет, что работает над проектом под названием "загрузка мозга", который имеет целью создать цифровую репрезентацию центрального процессора нашего тела.

"Желаемые правила", - говорит он, когда его спрашивают, почему он работает в Проспере. "Бюрократические правила очень разочаровывают ученых".

Он добавляет, что "общие правила" запрещают исследователям проводить эксперименты на людях.

Биохакер Брайан Джонсон даже посетил город в рамках своего стремления "жить вечно", чтобы пройти генную терапию фолистатином в клинике под названием Minicircle, чтобы продлить продолжительность своей жизни.

Какая критика в адрес Просперы

В сентябре в 2024 году правительство Гондураса объявило Зоны занятости и экономического развития неконституционными, а действующая президент Семара Кастро назвала эту схему "распродажей нашей территории по частям или приватизацией нашего суверенитета".

Между тем экс-президент Хуан Орландо Эрнандес находится в тюрьме в США после того, как в прошлом году был осужден за торговлю наркотиками.

Несмотря на решение суда, Проспера все еще существует, а Бримен даже подал иск против правительства Гондураса в 2023 году.

Город даже создал страницу на своем сайте с целью борьбы с критикой в адрес города.

На ней отрицаются предположения, что Проспера является налоговой гаванью или работает в состоянии анархии, а также утверждается, что город приносит "миллионы иностранных инвестиций" и создал "более 3400 местных рабочих мест" для гондурасцев.

