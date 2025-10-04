- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 3 мин
Мужчина посетил "город миллиардеров", где есть собственные законы и можно делать все, что хочется
Проспера не похожа ни на один другой город Гондураса.
Мужчина посетил коммерческий эксклав, известный как "город миллиардеров", где люди могут "делать все, что угодно".
На острове у побережья центральноамериканской страны Гондурас расположен город Пуэрто-Кортес, также известный как Проспера. Основанный в 2017 году Эриком Брименом, Проспера имеет противоречивый статус Зоны занятости и экономического развития (ZEDEs) в стране, что позволяет жителям освобождаться от определенных местных законов, но при этом подчиняться правительству Гондураса.
В Гондурасе есть три таких города, и в случае с Просперой цель состоит в том, чтобы на практике реализовать полностью либертарианское общество.
Прошло восемь лет после создания Просперы, и город стал магнитом для иностранных инвесторов и занимающихся экспериментальной наукой.
В начале этого года город посетила команда YouTube-канала Yes Theory, которая с тех пор делится подробностями своего путешествия в Интернете.
Что происходит в Проспере
Многочисленные СМИ называют Просперу "городом свободы", подоходный налог составляет пять процентов, а налог на прибыль предприятий - лишь один процент.
Предприимчивые граждане также могут основать бизнес всего за несколько часов; все, что им нужно – это подключение к Интернету на мобильном телефоне.
Отсутствие регулирования также позволяет жителям города теоретически заниматься любым бизнесом или проектом – от биткоина до биохакинга.
Почему люди решают переехать в Просперу
Кроме того, что из города открывается нетронутый вид на океан, мотивы переезда в Просперу связаны с либертарианским идеалом.
В видео Yes Theory снята встреча с несколькими предприимчивыми людьми, в том числе с мужчиной, который имеет магнит в пальце и имплантированный чип, который сканируется и перенаправляет пользователей на его сайт.
Другой житель объясняет, что работает над проектом под названием "загрузка мозга", который имеет целью создать цифровую репрезентацию центрального процессора нашего тела.
"Желаемые правила", - говорит он, когда его спрашивают, почему он работает в Проспере. "Бюрократические правила очень разочаровывают ученых".
Он добавляет, что "общие правила" запрещают исследователям проводить эксперименты на людях.
Биохакер Брайан Джонсон даже посетил город в рамках своего стремления "жить вечно", чтобы пройти генную терапию фолистатином в клинике под названием Minicircle, чтобы продлить продолжительность своей жизни.
Какая критика в адрес Просперы
В сентябре в 2024 году правительство Гондураса объявило Зоны занятости и экономического развития неконституционными, а действующая президент Семара Кастро назвала эту схему "распродажей нашей территории по частям или приватизацией нашего суверенитета".
Между тем экс-президент Хуан Орландо Эрнандес находится в тюрьме в США после того, как в прошлом году был осужден за торговлю наркотиками.
Несмотря на решение суда, Проспера все еще существует, а Бримен даже подал иск против правительства Гондураса в 2023 году.
Город даже создал страницу на своем сайте с целью борьбы с критикой в адрес города.
На ней отрицаются предположения, что Проспера является налоговой гаванью или работает в состоянии анархии, а также утверждается, что город приносит "миллионы иностранных инвестиций" и создал "более 3400 местных рабочих мест" для гондурасцев.
