Мужчина посетил все страны мира, не совершив ни одного перелета и не возвращаясь домой - фото

Он 10 лет путешествовал только на поезде, автобусе, лодке и пешком.

Мужчина, утверждающий, что первым посетил все страны мира, не совершив ни одного перелета и не возвращаясь домой, завершил свое путешествие.

Об этом пишет Metro.

Сойдя с контейнеровоза в портовом городе Орхус в своей родной Дании, 44-летний Торберн "Тор" Педерсен заявил, что совершил свое 10-летнее кругосветное путешествие исключительно на поезде, автобусе, лодке и пешком.

Тор Педерсен/Фото: instagram.com/onceuponasaga

Описывая свое прибытие как "горько-сладкое", он сказал: "Я мечтал вернуться домой и покончить с этим. Так что сегодня. В то же время я беспокоюсь о будущем. Многие вещи витают в воздухе и неизвестно, смешанные эмоции".

Тор Педерсен/Фото: instagram.com/onceuponasaga

Педерсен, ранее работавший в судоходстве и как миротворец ООН, отправился в путь 10 октября в 2013 году. Его путешествие могло бы занять меньше времени, если бы он не застрял в Гонконге на два года во время пандемии.

Тор Педерсен/Фото: instagram.com/onceuponasaga

"Я думал, что это займет максимум четыре года, возможно, три с половиной, если я потороплюсь", — прокомментировал он.

Тор Педерсен/Фото: instagram.com/onceuponasaga

Путешественник также поддерживал отношения на расстоянии со своей любимой Ле Гьерум, которая посещала его и путешествовала с ним почти 30 раз за время поездки.

Тор Педерсен/Фото: instagram.com/onceuponasaga

Женщина, которая стала его женой после того, как они поженились онлайн из-за COVID-19, сказала, что восхищается упорством своего мужа, но с нетерпением ждет "повседневную совместную жизнь".

Тор Педерсен с супругой/Фото: instagram.com/onceuponasaga

В Книге рекордов Гиннеса говорится, что британец Грэм Хьюз был первым человеком, посетившим каждую страну мира, не полагаясь на авиаперелеты, хотя, в отличие от Педерсена, Грэм дважды возвращался домой во время своей поездки.

Напомним, мировой рекорд по количеству отжиманий за час побит второй раз за месяц. Стало известно, кто новый обладатель титула.

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