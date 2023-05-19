Мужчина посетил все страны мира: сколько времени ему понадобилось

Житель Калифорнии достиг своей десятилетней цели посетить все страны мира.

Об этом сообщает ABC 10.

Житель Сан-Диего Рэнди Уильямс, также известный как Ramblin' Randy, на прошлой неделе приземлился в центральноазиатской стране Туркменистан, пункт назначения, который долго откладывался, когда страна была закрыта для посетителей в течение четырех лет.

"Туркменистан – одна из самых загадочных стран на планете и одна из наиболее ограниченных для посетителей. Таким образом, вы можете посетить Туркменистан только через утвержденную туристическую компанию", – сказал Уильямс.

Поездка позволила Уильямсу, ди-джею местного радио, поставить 193 шпильку на своей карте, завершив проект, который он начал десятилетием раньше.

Туркменистан был не единственным столкнувшимся с длительными задержками пунктом назначения — Уильямс сказал, что во время визита в Сирию в прошлом месяце ему сказали, что он был лишь вторым туристом, которому разрешили въехать в страну с начала пандемии COVID-19.

В настоящее время Уильямс посетил все 193 страны, за которыми следит Организация Объединенных Наций, а также два "наблюдающих государства" — Ватикан и Палестину. Он также делал остановки в Косово, Западной Сахаре и на Тайване, которые считают спорними территориями.

Теперь Уильямс работает над своим следующим проектом.

"Когда у вас закончились страны, вы должны создать свою собственную. Я предлагаю вам Народную Республику Слоуджамистан", — сказал он. "Моя собственная страна. Я купил 11 акров земли у салонного моря и назвал ее Слоуджамистан. Это моя страна, я Солтон".

Напомним, недавно британец посетил семь чудес света менее чем за неделю. Он установил мировой рекорд.

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