Мужчина пошел в лес и нашел там редкие черные грибы: как они выглядят

Черный гриб. Facebook / Leśne WW / © Facebook

Польский инфлюенсер Кшиштоф Шафранец похвастался необычной находкой в одном из лесов. Грибник показал корзину, полную «черного золота», то есть редкого вида грибов.

Об этом пишет wprost.pl.

Инфлюенсер, который публикует в сети под ником «Leśne WW», похвастался на Facebook необычным урожаем. Он показал фотографию корзины, полной странных черных грибов.

«Выходные прошли под знаком мастер-классов с позднеосенними и зимними грибами. К счастью, в мою корзину тоже что-то попало. Черное золото, то есть трубчатый гриб», — писал он 17 ноября.

Трубчатый гриб имеет много названий. Trompette de la Mort, черный куриный гриб, рог изобилия, труба смерти или само черное золото — все это относится к одному и тому же виду гриба. Его можно встретить в лиственных и смешанных лесах с августа по ноябрь. Особенно любит леса, в которых преобладают дубы и буки.

Трубчатую трубку легко пропустить из-за ее темного цвета. Однако она растет кучками, поэтому искатели не совсем без шансов. Это гриб, принадлежащий к семейству лисичек, съедобный. Лучше всего его сушить. После варки он пахнет подобно ореху.

Однако эксперты отмечают, что он не имеет особых вкусовых свойств и является редким, из-за чего этот гриб не рекомендуют собирать.