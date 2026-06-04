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Мужчина пошел в лес и насобирал полную корзину грибов: что он нашел в июне (фото)
Мужчина из Польши насобирал корзину грибов в июне. Он показал свой «улов».
В Польше мужчина рассказал, что в июне пошел в лес и насобирал корзину грибов.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
На Facebook-странице под названием «Grzybiarzwlesie» появилось видео, которое удивило многих интернет-пользователей. На нем мы видим корзину, полную красношапочных грибов, и счастливого обладателя этих замечательных экземпляров.
«Дорогие, 31 мая 2026 года, леса Великой Полинии и первая корзина боровиков, а точнее — красношапочных боровиков», — говорит грибник на видео.
Автор видео предположил, что не всем будет легко поверить в такой обильный урожай в это время года, поэтому добавил одно важное предложение.
«Если же кто-то считает, что это старый урожай, то напоминаю, что две недели назад Латвоганг проехал на велосипеде всю Польшу от Закопане до Гданьска и собрал кучу денег для больных детей» — подчеркивает грибник.
Хотя вид полной корзины грибов удивил многих интернет-пользователей, красноголовые грибы с кирпичными шляпками могут появляться уже в мае. Их сезон обычно длится до октября или ноября. Однако больше всего плодовых тел встречается летом и в начале осени, особенно после дождей и при теплой и влажной погоде.
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