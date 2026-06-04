Мужчина пошел в лес и насобирал полную корзину грибов: что он нашел в июне (фото)

Грибы / © Unsplash

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В Польше мужчина рассказал, что в июне пошел в лес и насобирал корзину грибов.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

На Facebook-странице под названием «Grzybiarzwlesie» появилось видео, которое удивило многих интернет-пользователей. На нем мы видим корзину, полную красношапочных грибов, и счастливого обладателя этих замечательных экземпляров.

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«Дорогие, 31 мая 2026 года, леса Великой Полинии и первая корзина боровиков, а точнее — красношапочных боровиков», — говорит грибник на видео.

Автор видео предположил, что не всем будет легко поверить в такой обильный урожай в это время года, поэтому добавил одно важное предложение.

«Если же кто-то считает, что это старый урожай, то напоминаю, что две недели назад Латвоганг проехал на велосипеде всю Польшу от Закопане до Гданьска и собрал кучу денег для больных детей» — подчеркивает грибник.

Мужчина в июне насобирал грибы. / © ТСН

Хотя вид полной корзины грибов удивил многих интернет-пользователей, красноголовые грибы с кирпичными шляпками могут появляться уже в мае. Их сезон обычно длится до октября или ноября. Однако больше всего плодовых тел встречается летом и в начале осени, особенно после дождей и при теплой и влажной погоде.

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