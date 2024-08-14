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Мужчина пошел за подарком другу на день рождения и разбогател на 4 миллиона долларов

Мужчина пошел за подарком другу на день рождения и разбогател на 4 миллиона долларов

Доллары / Фото: pixabay.com

Остановка в винном магазине стала судьбоносной.

Мужчина из американского штата Массачусетс вышел за подарком на день рождения для друга и стал долларовым миллионером.

Об этом пишет UPI.

Житель Нью-Бедфорда Роберт Дж. Остри-младший рассказал, что он остановился в винном магазине и купил себе скретч-билет Monopoly Doubler. Сумма выигрыша была огромной – $4 миллиона.

Победитель сказал, что его призовые деньги пойдут на ремонт дома и помощь другим.

Роберт Дж. Остри-младший / Фото: Massachusetts State Lottery / ©
Роберт Дж. Остри-младший / Фото: Massachusetts State Lottery

Напомним, две подружки стали миллионершами после эротического сна с обнаженным мужчиной. Они удачно растолковали сон.

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