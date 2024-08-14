Мужчина пошел за подарком другу на день рождения и разбогател на 4 миллиона долларов

Остановка в винном магазине стала судьбоносной.
Мужчина из американского штата Массачусетс вышел за подарком на день рождения для друга и стал долларовым миллионером.
Об этом пишет UPI.
Житель Нью-Бедфорда Роберт Дж. Остри-младший рассказал, что он остановился в винном магазине и купил себе скретч-билет Monopoly Doubler. Сумма выигрыша была огромной – $4 миллиона.
Победитель сказал, что его призовые деньги пойдут на ремонт дома и помощь другим.
Напомним, две подружки стали миллионершами после эротического сна с обнаженным мужчиной. Они удачно растолковали сон.
Читайте также: