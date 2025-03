Мужчина поскользнулся на скале и упал на акулу: чем это закончилось (фото)

Мужчина поскользнулся на скале и упал на акулу, которую вытаскивал его приятель.

Об этом пишет Need To Know.

На прошлой неделе мексиканской группе рыбаков удалось стать участниками настоящего экшн-фильма, который теперь завоевывает соцсети.

На кадрах видно, как один из мужчин оттягивает маленькую акулу от края прибрежной стены, пока главный герой истории ждет у скал. Но неожиданно он поскользнулся и сорвался, приземлившись на хвост акулы.

Обернувшись не в ту сторону, акула замотала головой и, казалось, попыталась его укусить. К счастью, бедняга смог взобраться на вершину скалы и не попасть в пасть морского хищника.

Он также потерял оба своих крокса.

Мужчина упал на акулу / Фото: скриншот с видео

Событие мгновенно завоевало внимание не только рыбаков, но и местных жителей и Интернет-сообщество: "История о том, как он вернулся домой без шлепанцев, будет смешной", "Эти кроксы уже на Кубе", "Обычно вы видите кроксы и акул вместе только в Австралии".

Напомним, недавно на Филиппинах акулы разорвали российского туриста, а другой гражданин РФ утонул.

Читайте также: