Мужчина после пересадки сердца продолжил жизнь своего донора и женился на его любимой

Он получил сердце этого человека, а затем жил ту же жизнь.

Мужчина, получивший новое сердце в результате трансплантации, в конце концов прожил жизнь, к ужасу похожую на жизнь мужчины, ставшего его донором.

Об этом пишет LADbible.

В 1995 году 33-летний Терри Коттл из Южной Каролины застрелился в собственной ванной и умер после четырех дней пребывания в больнице, где ему отключили систему жизнеобеспечения, а его органы стали донорскими.

Самоубийство Терри привело к тому, что 57-летнему Сонни Грэмму из Джорджии позвонили и сообщили, что появилось сердце для трансплантации.

Сонни сказали, что он был на грани застойной сердечной недостаточности, и он лег под нож, чтобы ему пересадили сердце Терри. После этого 57-летний мужчина начал замечать, что некоторые вещи в его жизни меняются, в частности, он начал больше любить пиво и хот-доги.

Терри Коттл / Фото: LADbible

Оказалось, что Терри это очень нравилось, и знавшие Сонни люди говорили, что он стал беспокойным.

Через год после трансплантации Сонни попросил отправить письмо семье Терри, чтобы лично поблагодарить его жену Шерил.

В январе в 1997 году они с супругой встретились с 30-летней вдовой за ужином, а в апреле в том же году присутствовавали на ее свадьбе, Сонни даже отдал Шерил под венец во время церемонии.

Через несколько лет после их первой встречи Шерил родила сына от своего нового мужа, а жена Сонни обнаружила, что ее муж был ближе к вдове мужа, чье сердце у него было, чем она думала.

Сонни не только понравилась любимая пища Терри, но он и влюбился в его жену.

"Мне казалось, что я знаю ее много лет, я не мог оторвать от нее глаз. Я просто пялился", — так Сонни рассказывал CBS о своей первой встрече, где он утверждал, что влюбился в нее "с первого взгляда".

Сонни Грэм / Фото: LADbible

Брак Сонни, продолжавшийся 38 лет, закончился, а Шерил развелась со своим мужем Джорджем Уоткинсом.

В 2001 году Сонни и Шерил съехались, и он планировал построить для нее дом. Отношения не были гладкими, через несколько месяцев после соединения Шерил ушла, чтобы снова выйти замуж, и Сонни подал на нее в суд.

Этот новый брак не был для Шерил долгим, и в декабре в 2004 году они с Сонни поженились, что означало, что мужчина женился на той же женщине, на которой женился его донор сердца.

Прожив жизнь, подобную жизни его донора сердца, Сонни, к сожалению, погиб при схожих обстоятельствах, покончив жизнь самоубийством 1 апреля в 2008 году.

Напомним, близнецы, разлученные после рождения, вели идентичный образ жизни. Их усыновили разные семьи.

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