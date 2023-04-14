Мужчина посреди оживленной трассы раскинул 200 тысяч долларов: водители бросились собирать деньги (фото, видео)

В США в штате Орегон, на автомагистрали 5, около 192 километра в Юджине, мужчина из окна своего автомобиля выбросил 200 тысяч долларов. Другие водители останавливались и собирали деньги.

Об этом пишет upi.com.

38-летний Колин Дэвис Маккарти выбросил деньги из окна своего автомобиля на автомагистрали. Мужчина сказал офицерам, что у него "все хорошо и он хотел благословить других денежными подарками".

Полиция предупредила Маккарти, что он может быть привлечен к ответственности за засорение или создание опасности на дороге, и он согласился прекратить разбрасывание денег.

Капитан OSP Кайл Кеннеди рассказал, что другие водители останавливались на оживленном шоссе и быстро собирали 100-долларовые купюры.

"OSP призывает общественность не искать деньги на шоссе – это очень опасно и способствует созданию аварийной ситуации", – сообщил Кеннеди.

Кеннеди сказал, что офицеры обыскали шоссе в поисках остатков наличных, но ничего не нашли.

Известно, что Колин Дэвис Маккарти снял деньги с общего счета своей семьи и без согласия родственников раскинул деньги. Теперь они просят всех, кто нашел средства, вернуть им их.

Напомним, в Болтоне, Большой Манчестер в Британии, 160-килограммовый мужчина животом давил свою 32-летнюю девушку. Он чуть не убил потерпевшую.

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