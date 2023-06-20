Мужчина поставил проектор в самолете и включил фильм: почему он возмутил людей (видео)

Пассажир самолета воспользовался кинопроектором, чтобы показать фильм для попутчиков на поверхности багажника над головой.

Хотя личность креативного мужчины не разглашается, его затею снял на видео Дуглас Лазикирк, также находившийся на борту.

"Этот парень установил экран проектора и стал показывать фильм во время полета. Я все это видел", — подписал он клип.

На кадрах виден салон в темноте и боевик 2000 года "Патриот" с Хитом Леджером и Мелом Гибсоном, транслируемый для всех. Поскольку не было звука, пассажир включил субтитры, чтобы все могли следить за происходящим.

В спинках сидений не было экранов, а это значит, что пассажиры, вероятно, были благодарны за возможность расслабиться и посмотреть ленту.

"Честно говоря, я был бы в восторге", — с энтузиазмом прокомментировал один из зрителей видео.

Впрочем, большинство пользователей возмутились поступком мужчины. Они отметили, что это было бестактно, да и фильм он выбрал не лучший.

Разрешается ли в наши дни всем, кто путешествует по воздуху, вести себя так, будто это их личный мир?

Какого черта?!

Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на неуместность этого шага. Фильм не подходит для детей в самолете

Может, вы думаете, что и "Крестный отец" подходит для семейного просмотра?

Это как люди, слушающие музыку на динамике телефона в общественном транспорте вместо своих наушников

Напомним, мужчина показал, как отомстил женщине, которая засовывала "свои вонючие ноги" ему под сиденье в самолете. Он снял все на видео.

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