Мужчина построил дом в виде самолета: как он выглядит и сколько стоил

Сам строитель никогда не летал.

Камбоджийский строитель Чрач Пэу построил свой дом в форме частного самолета.

И это несмотря на то, что он никогда не поднимался в воздух, пишет yahoo.com.

Пэу потратил свои сбережения в размере 20 000 долларов на строительство бетонного "самолета" с крыльями, хвостом, шасси и двигателями недалеко от города Сиемреап, у ворот знаменитого храмового комплекса Ангкор-Ват.

43-летний отец троих детей сказал, что строил его почти год на деньги, которые он копил более 30 лет.

"Это моя мечта с юношества, поэтому я счастлив, что смог добиться своей цели", — сказал он.

Фото: news.yahoo.com

Дом с двумя спальнями и двумя ванными комнатами возвышается на шестиметровых колоннах над рисовым полем.

Он сказал, что спроектировал его после просмотра видео о частных самолетах в Сети.

Строитель берет с людей от 50 центов до 1 доллара за то, чтобы посетить его и сделать селфи у дома.

Также мужчина признался, что мечтает когда-то полетать по-настоящему: "Когда у меня будут деньги и я пойму, куда я хочу поехать, я прилечу туда самолетом".

Напомним, пассажир самолета заменил пилота, которому стало плохо. Инцидент произошел на рейсе из Лас-Вегаса в Колумбус.

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