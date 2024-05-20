Мужчина построил крошечный дом, чтобы насолить соседям-миллионерам – фото

Житель Флориды, США, построил узкий трехметровый дом после того, как поссорился со своими соседями-миллионерами.

Об этом пишет MailOnline.

Сначала Джон Аткинс хотел сделать дом шириной в пять метров, однако строительные нормы требуют, чтобы с обеих сторон от него было по два метра пространства, а участок не позволял этого сделать.

Когда он и агент по недвижимости Райан Везерхолд попытались изменить это правило, соседи дали отпор, заявив, что хотят, чтобы участок оставался открытым. Среди них был богач, который стал использовать землю как свой сад. Джон решил все же на зло построить там дом.

Везерхолд, который сейчас выставляет дом на продажу, сказал, что Аткинс использовал свое понимание строительных норм, чтобы "творчески подойти" к построению маленького дома с двумя кроватями, тремя ванными и гаражом на один автомобиль.

Дом шириной в три метра / Фото: Open House Optics

Райан объяснил: "Он проявил творчество в рамках кодекса и смог сделать эркеры, что действительно помогло выдвижные сиденья, и в этом заключалась разница. Возможность использовать свои знания строительных норм, чтобы сделать его, честно говоря, очень удобным, красивым и практичным домом для покупателя".

Узкий дом площадью 143 квадратных метров, который продается на рынке за 619 000 долларов, имеет почти трехметровые потолки. В нем также встроен обеденный стол, изготовленный из древесины, восстановленной с местного пирса, разрушенного ураганом Мэтью в 2016 году.

Дом шириной в три метра / Фото: Open House Optics

После того, как агент по недвижимости обнародовал предысторию дома, он стал популярен и даже имеет потенциального покупателя, который нашел его благодаря спорам вокруг него.

"Обычно у вас есть 50 просмотров за первые несколько дней, а этот уже имел от 1 000 до 2 000. Поэтому мы знали, что это было что-то особенное, что-то уникальное и что-то, что, безусловно, открыло нам глаза", — поделился Везерхолд.

Дом шириной в три метра / Фото: Open House Optics

Он добавил, что дом идеально подходит для тех, кто хочет жить в районе домов за миллион долларов, но за полцены и без затрат на содержание.

Напомним, парень превратил родительский гараж в "дворец". Сколько денег он потратил и видео результата.

Читайте также: