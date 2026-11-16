Мужчина построил самый маленький дом на воде и отправился в путешествие: что уместилось внутри (фото)

Самый маленький дом на воде

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Американский блоггер Дэвид Рул построил плавучий дом площадью всего 2,6 кв. м — с солнечными панелями, холодильником и очисткой воды. Однако первое трехдневное путешествие по реке показало, что жить в такой тесноте непросто, а на ночь вещи приходилось выносить на берег и прятать от медведей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дэвид Рул из города Пайндейл (штат Вайоминг) имеет более 885 тысяч подписчиков на YouTube и известен созданием необычного жилья. Ранее он переработал старый трейлер за 3000 долларов на кемпер и построил хижину для выживания на Аляске.

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Новым проектом блоггера стал самый маленький в мире плавучий дом. Строительство и съемки заняли чуть больше месяца и стоили около 4000 долларов, из которых более половины он потратил на пластиковые понтоны.

По словам Рула, изготовить лодку оказалось сложнее, чем она ожидала. Сначала нужно было создать устойчивое основание, способное выдержать вес дома, для чего идеально подошли пластиковые понтоны. Саму конструкцию блоггер сделал максимально легкой, использовав тонкие кедровые доски для стен и полов.

Самый маленький дом на воде

Крыша он собрал из фанеры и алюминиевых листов, в задней стенке сделал сплошное окно из поликарбоната, а вместо дверей повесил водонепроницаемый тент от палатки. Общий размер дома составил примерно 1 на 2,4 метра (площадь — 2,6 кв. м).

Самый маленький дом на воде

На крыше установили две солнечные панели на 100 Вт, которые заряжают аккумулятор — от него работают мотор лодки, свет, вентилятор и зарядка для гаджетов. Внутри удалось разместить кровать, столешницу со шкафчиками, минихолодильник, газовую плитку (на бутане) и раковину с насосом-фильтром для очистки воды.

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«Я просто установлю это рядом с раковиной, а потом протяну трубку через всю лодку прямо в воду. На воде из этого крана будет течь чистая, пригодная для питья вода», — рассказал блогер.

Самый маленький дом на воде

Для испытания конструкции Рулл отправился в трехдневное путешествие по реке Пенд-Орей в штате Вашингтон, преодолев 12 миль (около 19 километров). Перед стартом в своем видео он пошутил: «О, не знаю, во что ввязаюсь, но я здесь ради этого».

Во время плавания мужчина рыбачил, готовил улов на плите и спал внутри дома. По его словам, на воде было «невероятно спокойно», погода в августе оказалась комфортной, а палаточные двери надежно защищали от насекомых.

Самый маленький дом на воде

«На самом деле управление лодкой было плавным, и оно было даже более стабильным, чем я ожидал», — отметил он.

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В то же время, главной проблемой стала острая нехватка свободного пространства. По словам Рулла в комментарии Daily Mail, он взял с собой немало необходимого снаряжения, однако места для его хранения внутри оказалось критически мало.

Самый маленький дом на воде

Поэтому большинство ночей ему приходилось выносить почти все вещи на берег, а пищу привязывать высоко на деревьях, чтобы защитить ее от медведей. Поскольку санузла внутри не было, в туалет он ходил в лес или пользовался туалетами в прибрежных кемпингах.

Несмотря на успешное завершение эксперимента, Дэвид Рул признался, что не планирует жить на этой лодке постоянно и вряд ли бы выдержал там больше недели.

Самый маленький дом на воде

«Честно говоря, главная причина, почему я это сделал, — это просто создать вызов и зрелище для интересного видео на YouTube. Я действительно хотел, чтобы это вдохновило и развлекло, и мне кажется, что именно это мне и удалось», — подытожил блоггер.

Напомним, норвежский принцип обогрева состоит не в том, чтобы просто установить более мощный прибор, а в том, чтобы сначала сохранить тепло, а затем эффективно его распределить.

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