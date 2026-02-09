Мужчина постучал в дом незнакомки и предложил интим: чем все закончилось

Мужчина просил интима у женщины и ограбил ее соседей / © Getty Images

В Великобритании осудили мигранта из Египта, который предлагал местной жительнице интим, а когда она его прогнала, то мужчина ворвался в другой дом, в котором жил мужчина вместе со своим сыном.

Об этом пишет mirror.co.uk

Во время судебного заседания стало известно, что Гамда Салах пришел на улицу в западной части Ньюкасла чуть раньше 19 вечера в июне прошлого года. Женщина услышала звонок в дверь и, когда открыла, увидела Салаха, который стоял на улице в состоянии алкогольного опьянения, он стянул штаны.

Ужаснувшаяся жительница спросила Салаха, чего он хочет, на что он ответил: "секс". Она отказала ему, а он наклонился к её дому и попытался войти внутрь, но она закрыла дверь перед его носом, и он ушёл.

Мужчина признал попытку незаконного проникновения с намерением совершить сексуальное правонарушение. Прокуроры сообщили суду, что они признали, что предполагаемое сексуальное правонарушение было скорее обнаженным, а не изнасилованием.

Затем Салах совершил кражу с проникновением в соседний дом, где живет мужчина со своим сыном. Сын вернулся домой около 21:00 и лег спать, а когда проснулся позже, то заметил, что в доме кто-то есть.

Позже отец вернулся домой и они обнаружили, что Салах находится в их доме и одет в одежду потерпевших. Произошла стычка, и Салаха вытолкали за дверь и прогнали.

Затем они обнаружили, что кровать была залита мочой, а две рамы для фотографий разбиты. Из копилки также было украдено около 160 фунтов. Салах был идентифицирован как виновник после того, как оставил на месте преступления пятно крови.

Суд узнал, что он приехал в Великобританию в апреле 2023 года и имеет статус просителя убежища. В ноябре 2024 года он получил условный приговор за сексуальное насилие и нарушение общественного порядка.

В апреле прошлого года он получил еще один условный приговор за нападение и хранение каннабиса. Новые преступления означают, что он нарушил оба условных приговора.

Он был приговорен к трем годам тюремного заключения и обязан пожизненно регистрироваться в реестре сексуальных преступников. Ему также было вынесено десятилетнее запретительное предписание, а ранее вынесенное предписание о предотвращении сексуального вреда остается в силе.

Защитник Майкл Форрест сказал: "Прошло 18 месяцев с тех пор, как он видел свою семью, которая живет в Египте. Он полностью осознает, какими будут последствия сегодняшнего приговора. Он хочет оставить все это позади. Он раскаивается".

