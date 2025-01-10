Мужчина потерял 31 млрд грн из-за запрета власти раскопать свалку: подробности

В Великобритании судья отклонил попытку мужчины подать иск, чтобы вернуть из помойки жесткий диск с биткоинами, который сейчас стоит около 598 миллионов фунтов стерлингов (более 31 миллиарда гривен).

Об этом сообщает BBC.

Джеймс Хауеллс утверждал, что его бывшая партнерша по ошибке выбросила жесткий диск с биткоин-кошельком в 2013 году, и он хотел получить доступ к нему и вернуть криптовалюту.

Но совет Ньюпорта обратился к судье Высокого суда с просьбой отменить судебный иск Хауеллса о доступе к свалке или компенсации в размере 495 млн фунтов стерлингов (свыше 26 миллиардов гривен).

Судья Кейзер КейСи заявил, что не было "умных оснований" для подачи иска и "нет реалистичной перспективы" добиться успеха в полном судебном разбирательстве.

Реагируя на это решение, Джеймс сказал, что он "очень расстроен".

"То, что дело было закрыто на первом же слушании, не дает мне даже возможности объяснить свою позицию или возможности добиться правосудия в какой-либо форме или виде. Было так много всего, что можно было бы объяснить во время полного судебного разбирательства, и именно этого я и ожидал", — сказал он.

Он добавил, что "пытался взаимодействовать с городским советом Ньюпорта всеми возможными способами за последние 12 лет", и то, что ему сказали, что он не успел, воспринял как "удар по зубам".

"Дело не в алчности, я рад поделиться доходами, но никто из чиновников не будет иметь со мной достойного разговора", — сказал он. "Это решение забрало у меня все и оставило меня ни с чем. Большая британская система несправедливости снова наносит удар".

Джеймс Хауеллс / Фото: Wales News Service

Во время слушаний в декабре суд узнал, что Хауеллс был одним из первых, кто начал пользоваться биткоином и успешно имуществовал эту криптовалюту.

Поскольку стоимость его пропавшего цифрового кошелька стремительно выросла, мужчина организовал команду экспертов, чтобы попытаться найти, восстановить и получить доступ к жесткому диску. Он неоднократно просил разрешения у совета на доступ и предложил ей долю пропавшего биткоина, если его удастся найти.

Британец успешно "добыл" биткоин в 2009 году почти даром, и говорит, что совсем забыл о нем, когда выбросил его на свалку. В 2024 году стоимость криптовалюты выросла более чем на 80%.

Но представлявший интересы совета Джеймс Гауди КС утверждал, что законы означают, что жесткий диск стал его собственностью, когда он попал на свалку. Он также заявил, что его экологические разрешения запрещают какие-либо попытки раскопок на свалке с целью поиска жесткого диска.

Предложение пожертвовать 10% биткоинов местной общине поощряло совет "играть быстро и свободно", "подписываясь на участие в акции", — сказал Гауди.

В письменном решении судья отметил: "Я также считаю, что иск не будет иметь реальных шансов на успех, если он дойдет до суда, и что нет никакой другой веской причины, почему он должен рассматриваться в суде".

На свалке хранится более 1,4 млн тонн отходов, но Хауеллс сказал, что он сузил местонахождение жесткого диска до площади, состоящей из 100 000 тонн.

Он предполагает, что к следующему году биткоин на его жестком диске может стоить 1 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, Ryanair подала в суд на пассажира на 15000 евро. Компании надоело, что путешественники срывают рейсы.

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