Мужчина потерял 31 млрд грн на свалке: он придумал, как вернуть свое богатство

Бывшая партнерша британца ошибочно выбросила жесткий диск с его биткоинами еще в 2013 году.

Компьютерный инженер, считающий, что его жесткий диск с биткоинами стоимостью почти 600 миллионов фунтов стерлингов (свыше 31 млрд грн) похоронен на свалке, теперь рассматривает возможность выкупить весь участок, чтобы найти его.

Об этом пишет Independent.

Джеймс Хауэллс ранее пожаловался, что в 2013 году его бывшая возлюбленная по ошибке выбросила жесткий диск, после чего он увеличился в цене и сейчас стоит около 598 млн фунтов стерлингов.

Британец в течение десяти лет боролся за то, чтобы вернуть криптовалюту со свалки в Ньюпорте, Уэльс. Но в прошлом месяце судья Высокого суда отклонил его иск против местного совета, чтобы позволить ему получить доступ к свалке или получить 495 млн фунтов стерлингов компенсации.

С тех пор совет объявил о планах закрыть свалку в 2025-2026 финансовом году и превратить ее в солнечную электростанцию, которая будет питать новые мусоровозы, принадлежащие городскому совету.

Но 39-летний Джеймс заявил, что он был бы заинтересован в приобретении участка, надеясь, что наконец-то сможет найти свой пропавший жесткий диск.

"То, что совет планирует закрыть свалку так скоро, довольно неожиданно, особенно учитывая, что он заявил в Высоком суде, что закрытие свалки, чтобы позволить мне провести поиски, будет иметь огромное негативное влияние на жителей Ньюпорта, в то же время они все равно планировали закрыть свалку", — сказал он в интервью ВВС. "Я был бы потенциально заинтересован в приобретении полигона. Недавно я обсуждал эту возможность с инвестиционными партнерами, и она очень актуальна".

Джеймс Хауэллс / Фото: independent.co.uk

Биткоин – полностью виртуальная валюта, не имеющая физических банкнот или монет. Его можно использовать в Интернете для покупки товаров и хранить в цифровом кошельке, при этом ряд магазинов и стран запрещают его использование.

Джеймс впервые начал пользоваться биткоином в конце нулевых, вскоре после его появления, и забыл о нем, когда его выбросили на свалку. Однако в 2024 году стоимость криптовалюты выросла более чем на 80 процентов, и Хауэллс собрал команду экспертов, чтобы попытаться найти пропавший файл. Он подал в суд на городской совет Ньюпорта после того, как ему неоднократно отказывали в доступе для проведения раскопок на свалке.

Хотя свалка в Ньюпорте вмещает более 1,4 миллиона тонн отходов, Хауэллс заявил, что сузил местонахождение биткоин-кошелька до площади в 100 000 тонн. Несмотря на это, местный совет обратился к судье Высокого суда с просьбой прекратить его судебный иск о доступе к участку или получить 495 млн фунтов стерлингов компенсации, аргументируя это тем, что биткоин стал его собственностью, попав на мусорную площадку.

Судья Кейзер Кейсер КейСи заявил, что не существует "реальной перспективы" выигрыша дела в суде, и постановил, что нет "никаких разумных оснований" для подачи иска.

Напомним, заключенного штрафуют на $1000 ежедневно за отказ выдать месторасположение клада стоимостью $2 млн. Ученый-исследователь, превратившийся в охотника за сокровищами, разочаровал власть.

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