Мужчина потерял работу из-за поздравления с руководителем: что он сделал не так
Обычное приветствие, сказанное с ироничным ирландским акцентом, стоило британцу работы и крупного штрафа.
Работник британской фабрики готовых блюд 57-летний Карл Дэвис был уволен с работыпосле того, как он поздоровался со своим менеджером. Кроме того, его работодатель обратился в суд с иском на Дэвиса, который в итоге проиграл.
Об этом пишет The Daily Star
Как рассказывает издание, Дэвис обратился к своему менеджеру Скотту Милворду «Доброе утро Вам!» с характерным ирландским акцентом, который намекал на происхождение руководителя начальника и цвет его волос, которые были рыжими. После этого Милворд сообщил об этом случае своему руководству и потребовал провести расследование относительно вероятного факта оскорбления по национальному или расовому признаку.
Впоследствии компания «Oscar Mayer», в которой работал Карл Дэвис, уволила его и подала на него в суд.
Во время судебных заседаний Карл неоднократно повторял фразу, с которой он обратился к своему менеджеру в тот день. В то же время в процессе слушаний, выяснилось, что Дэвис слушал ирландскую музыку в тот момент, когда поздоровался со Скотом Милвордом.
Рассматривая дело, судья Винсент Райан отметил, что экс-сотрудник использовал акцент с пренебрежительным и ироничным оттенком, что и стало причиной его конфликта с мистером Милвордом. Это поведение могло поспособствовать возникновению у руководителя ощущения «оскорбления и унижения».
Суд внимательно изучил все доказательства и решил, что господина Дэвиса уволили несправедливо. Это было особенно странно, ведь он проработал в фирме 27 лет и ни разу не имел никаких нарушений или наказаний.
«При обстоятельствах конкретного дела следует признать, что увольнение было несправедливым, однако это не означает, что следует одобрять использование такого приветствия или иронического акцента», — заявил судья.
Несмотря на то, что суд признал увольнение Дэвиса незаконным, палата по трудовым спорам заявила, что его поведение было недопустимым из-за оскорбления другого человека. За это бывший работник фабрики получил штраф в размере 16 тысяч фунтов (примерно 878 тысяч гривен).
Пока неизвестно, будут ли судившиеся стороны обжаловать вынесенное решение в апелляционном порядке.
Ранее учительницу из американского штата Кентукки Кристал Симс обвинили в том, что она обнажила грудь во время разговора в видеочате с несовершеннолетним учеником, принимая душ. Сама Симс рассказала, что она не встречалась с парнем и подчеркивала «ничего физического между ними не произошло».
