Мужчина потерял сознание после укуса змеи

Мужчина потерял сознание после укуса змеи / © скриншот с видео

Курьезы
82
1 мин
Мужчина потерял сознание после укуса змеи

Мужчина потерял сознание прямо на улице после укуса собственной змеи — фото

В тайваньском городе Пинтун мужчина потерял сознание на улице после того, как его укусила собственная домашняя змея, которую он нес на шее.

Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

В городе Пинтун, Тайвань, мужчина потерял сознание прямо посреди улицы после того, как его укусила собственная домашняя змея.

Об этом пишет Need To Know.

В результате инцидента он упал и ударился головой об асфальт.

На момент происшествия мужчина нес змею, обмотанную вокруг шеи, как шарф. По предварительным данным, на него напал бирманский питон – большой, но неядовитый вид змей.

На кадрах, появившихся в Сети, зафиксирован мужчина со змеей на плечах непосредственно перед нападением. На других кадрах видно, как он лежит на земле без сознания, а прохожие пытаются поймать рептилию и загнать ее в ведро.

Питон укусил своего хозяина / © скриншот с видео

Питон укусил своего хозяина / © скриншот с видео

Прохожие поймали змею / © скриншот с видео

Прохожие поймали змею / © скриншот с видео

Пострадавшего госпитализировали, однако серьезных травм он не получил. После инцидента члены семьи призвали мужчину отказаться от содержания змей в качестве домашних животных.

82
