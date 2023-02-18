Мужчина потерял телефон и получил счет за звонки в 20 тысяч фунтов

Владелец телефона не избежал проблем, хотя и установил кредитный лимит на телефонном счете в 25 фунтов стерлингов.

Британец потерял свой телефон во время отпуска за границей, а затем получил счет за звонки на 20 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом сообщает LADbible.

Мужчина опубликовал в Сети снимок своего счета за звонки и предположил, что телефон был украден, ведь явно использовался.

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Владелец телефона установил кредитный лимит на телефонном счете в 25 фунтов стерлингов, то есть теоретически у него не было перерасхода. Однако кто-то наговорил по этому телефону более чем на 17 тыс. фунтов стерлингов. Мужчина получил общий счет в 20 973,06 фунтов стерлингов.

Теперь мужчина паникует, что ему придется раскошелиться на тысячи, чтобы погасить долг.

Фото из Сети

Однако под сообщением мужчины многие взялись давать ему советы. Часть из них утверждала, что не придется ничего платить.

"Не платите… Это воровство, и вы не обязаны покрывать расходы, которые вы не контролировали и не разрешали", – написал в комментариях один из пользователей.

Другие посоветовали мужчине обратиться непосредственно в службу поддержки клиентов сети и к омбудсмену по коммуникациям, чтобы получить бесплатную поддержку.

Согласно данным на веб-сайте мобильного оператора O2, нужно как можно скорее сообщить о похищении телефона, после чего они смогут заблокировать SIM-карту.

"Вы должны немедленно сообщить о краже или потере телефона, поскольку вы несете ответственность за стоимость любых звонков, текстовых сообщений и передачи данных, пока телефон не будет заблокирован", – говорится на сайте O2.

Напомним, семейная пара из канадского города Принс-Джордж сорвала джекпот в лотерее, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

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