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Мужчина потерял телефон и получил счет за звонки в 20 тысяч фунтов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Мужчина потерял телефон и получил счет за звонки в 20 тысяч фунтов

Фото: unsplash

Владелец телефона не избежал проблем, хотя и установил кредитный лимит на телефонном счете в 25 фунтов стерлингов.

Британец потерял свой телефон во время отпуска за границей, а затем получил счет за звонки на 20 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом сообщает LADbible.

Мужчина опубликовал в Сети снимок своего счета за звонки и предположил, что телефон был украден, ведь явно использовался.

Владелец телефона установил кредитный лимит на телефонном счете в 25 фунтов стерлингов, то есть теоретически у него не было перерасхода. Однако кто-то наговорил по этому телефону более чем на 17 тыс. фунтов стерлингов. Мужчина получил общий счет в 20 973,06 фунтов стерлингов.

Теперь мужчина паникует, что ему придется раскошелиться на тысячи, чтобы погасить долг.

Фото из Сети / ©
Фото из Сети

Однако под сообщением мужчины многие взялись давать ему советы. Часть из них утверждала, что не придется ничего платить.

"Не платите… Это воровство, и вы не обязаны покрывать расходы, которые вы не контролировали и не разрешали", – написал в комментариях один из пользователей.

Другие посоветовали мужчине обратиться непосредственно в службу поддержки клиентов сети и к омбудсмену по коммуникациям, чтобы получить бесплатную поддержку.

Согласно данным на веб-сайте мобильного оператора O2, нужно как можно скорее сообщить о похищении телефона, после чего они смогут заблокировать SIM-карту.

"Вы должны немедленно сообщить о краже или потере телефона, поскольку вы несете ответственность за стоимость любых звонков, текстовых сообщений и передачи данных, пока телефон не будет заблокирован", – говорится на сайте O2.

Напомним, семейная пара из канадского города Принс-Джордж сорвала джекпот в лотерее, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

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Дата публикации
Просмотры
441
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