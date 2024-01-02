Мужчина потерял жену, дом и работу после "худшей ошибки в своей жизни" во время вечеринки

Мужчина рассказал, как одна ошибка на вечеринке привела к тому, что его жизнь вышла из-под контроля, поскольку в конце концов он потерял жену, дом и работу.

Об этом пишет Daily Star.

Однажды вечером на вечеринке Ли Даулинг предложили крек-кокаин, и решение принять его стоило ему всего.

44-летний мужчина привык к наркотику и начал продавать товары из дома, чтобы покрыть свою зависимость.

Зависимость дошла до того, что жена выгнала его после того, как Ли использовал общие деньги пары.

Ли Даулинг / Фото: Pete Stonier/Stoke Sentinel

Затем Ли переехал к своей матери, пока она не выгнала его после того, как он продал ее имущество, чтобы купить наркотики.

Затем его принял Центр Макари, приют для бездомных, открытый бывшей звездой "Манчестер Юнайтед" Лу Макари, где Ли оставался с 2019 по 2021 год.

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"Когда я познакомился с наркотиками, я был женат, у меня был дом, карьера и все такое. Я воровал из семьи деньги, предназначенные для оплаты счетов, и продавал вещи из дома. Со мной стало невозможно жить. Жена выгнала меня и развелась со мной. Я переехал к маме. Я жил с ней около года, пока не произошло то же самое. Я грабил ее, продавал товары из ее дома, а она меня выгнала. Потом я попал в Центр Макари".

В 2021 году Ли подал заявку на проживание в Nacro, ассоциации, которая поддерживает реабилитацию бывших преступников, а в прошлом году получил квалификацию парикмахера.

Ли Даулинг / Фото: Pete Stonier/Stoke Sentinel

Теперь он предлагает стрижки тем, кто останавливается в центре Макари, а также работает кассиром. Он не употребляет наркотики уже два года.

Ли сказал: "Поворотным моментом стало то, что я получил помощь и узнал болезнь зависимости. Я посмотрел, в чем была настоящая проблема во время моей зависимости: это были не наркотики, настоящая проблема была во мне. Помощь есть, но вы должны протянуть руку и принять эту помощь. Для меня это был первый шаг. Знать, что я могу обратиться и попросить людей о помощи, зная, что есть люди, которые готовы помочь мне".

Напомним, женщина подала в суд на стоматолога, который "замучил" ее 32 процедурами всего за один сеанс. Теперь она требует 50 тысяч долларов.

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