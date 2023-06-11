Мужчина потратил 100 тысяч долларов, чтобы иметь ягодицы, как у Ким Кардашян: как он выглядит (фото)

Мужчина признается, что планирует и дальше увеличивать ягодицы.
В США 27-летний мужчина потратил на пластические операции 100 тысяч долларов, чтобы стать похожим на куклу Кена с ягодицами Ким Кардашян. Он говорит, что люди его не понимают, но он очень себе нравится.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Уроженец Лос-Анджелеса Кори Холл рассказал о своем пути к "телу мечты", как у Ким Кардашян. Он делал пластику губ, щек и челюсти, ботокс и Lipo 360, а также первую бразильскую подтяжку ягодиц (BBL) – когда врачи берут жир из других участков тела, чтобы сделать ягодицы более округлыми.
Кори признался, что друзья говорят, что ему больше не нужны операции, а продолжать было бы "перегибать палку". Но, несмотря на их опасения, Кори, описывающий свой стиль как "вопиющий и стильный", говорит, что хотел бы сделать еще одну подтяжку ягодиц. Чтобы быть в форме мужчина много тренируется дома. Он отмечает, что не все люди понимают его новый стиль.
"Люди могут быть несколько суровыми к моему виду. Но меня это не затрагивает и не беспокоит", – говорит американец.
Друзья мужчины настаивают, чтобы он остановился и больше не менял своего тела.
Напомним, в Колумбии местные жители решили проучить четырех мужчин, подозреваемых в кражах мотоциклов. Их вытащили из такси, полностью раздели, ударили ремнем и заставили голышом идти по улицам города.
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