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Мужчина потратил 17,5 тысяч фунтов стерлингов на круиз мечты, но на полпути вернулся домой

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Мужчина потратил 17,5 тысяч фунтов стерлингов на круиз мечты, но на полпути вернулся домой

Муж заплатил за круиз мечты, но на полпути вернулся домой. / Фото: Associated Press

Мужчина заплатил за круиз своей мечты, но вынужден был вернуться домой.

72-летний пенсионер из Британии Кристофер Чапел приобрел путевку на круизный лайнер за 17,5 тыс. фунтов стерлингов, однако не смог насладиться кругосветным путешествием и остался на Филиппинах из-за проблем со здоровьем.

Об этом пишет Lad Bible.

Кристофер Чапел начал чувствовать себя плохо, когда лайнер причалил к острову Палаван 4 марта, он чувствовал тошноту и головокружение, и посетил врача, который сказал ему, что его не пустят на борт, и отправил его на обследование.

После обследования на острове мужчине сообщили, что у него лишь легкий случай теплового удара, но к тому времени, когда все тесты были проведены, лайнер уже покинул порт.

Он смог вернулся в Великобританию 7 апреля.

"Это похоже на комическую выдумку. Человек, отправивший меня с корабля, даже не осмотрел меня и, видимо, знал, что больничные тесты займут больше времени, чем корабль будет в порту", — говорит Кристофер Чапел.

"Я продолжал говорить медсестрам: мне нужно вернуться на корабль. Но они продолжали делать дополнительные тесты и спрашивать о моих затруднениях с дыханием и боли в груди, когда у меня не было ни одного из этих симптомов", — вспоминает пенсионер.

Теперь, вернувшись домой, Чапел сказал, что он просто ждет, пока его багаж вернется назад.

Напомним, женщина с помощью Google узнала, что у нее лейкемия.

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Дата публикации
Просмотры
3238
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