Мужчина потратил 300 тысяч долларов на смену внешности, чтобы стать "секс-киборгом": фото

Мужчина-модель из США потратил 300 тысяч долларов, что стать "секс-киборгом". Он сделал много пластических операций и показал, как он выглядит.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Маттео Бланко, который не называет свой настоящий возраст и утверждает, что ему 22 года, вырос в прибрежном городе Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Когда ему исполнилось 18 лет, он начал менять свою внешность.

Маттео Бланко из США / Фото: dailystar.co.uk

Мужчина рассказал, что его не устраивали свои ягодицы, а потому он решил их увеличить. Матео потратил 300 тысяч долларов на 25 операций и теперь говорит, что чувствует себя прекрасным.

"Я называю себя сексуальным киборгом, поскольку всегда стараюсь усовершенствовать следующую сексуальную вещь", — рассказал он.

Матео сделал полную подтяжку лица, подтяжку губ, пластику носа, подтяжку щек, во время которой разрезали мышцы и подняли их повыше на лице.

Маттео Бланко / Фото: dailystar.co.uk

Но на этом он не остановился. Ему дважды делали подтяжку груди, дважды липосакцию живота, а также рук, ног и шеи, и "дважды делали ягодицы", что также включает 17 инъекций гидрогеля непосредственно в ягодицы. Мужчина тоже говорит, что ему удаляли ребра.

Матео признается, что зарабатывает, продавая свои фото и занимается эскортом. Живет он в собственном имении.

Маттео Бланко совершил более 25 операций / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, 50-летняя блогер из США продала свой дом ради операции по подтяжке лица. Женщина довольна результатом, но теперь вынуждена проживать в фургоне.

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