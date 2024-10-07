Мужчина потратил все сбережения, чтобы купить заброшенный город-призрак: как он там живет (фото)

Он переехал туда в 2020 году.
Мужчина, купивший город-призрак, провел там последние четыре года и документирует все, что делает.
Об этом пишет LADbible.
В самом густонаселенном калифорнийском шахтерском городке Серро Гордо проживало около 4700 человек. В шахтах добывалось серебро, свинец, цинк и иногда золото, но сегодня это место почти полностью заброшено после закрытия шахт в 1957 году.
В конце концов место купили Брент Андервуд и Джон Бир, с планами превратить его в туристическую аттракцию.
В 2020 году Брент даже создал канал на YouTube под названием Ghost Town Living, чтобы записывать свое путешествие, начав с того, что объявил, что переехал в город-призрак, чтобы облагородить это место.
С тех пор он опубликовал множество видео, рассказывающих о времени, проведенном в Серро Гордо, ведь он живет там уже более четырех лет.
Когда он впервые приехал туда, его засыпало снегом на несколько дней, пока он выбирал дом для проживания. Брент сказал, что искал "управляемый" проект и начал с того, что попытался построить небольшую избушку, где люди могли бы "быть спокойными", хотя признался, что у него не было много опыта в том, что он делал.
Он также был напуган местечковым домом и сказал, что до того, как он купил город, он "не верил в привидений", пока не увидел странное зрелище.
Владелец города-призрака рассказал, что проходил мимо дома, когда увидел лицо, которое смотрело на него из одного из окон, но не придал этому значения, поскольку у него были периодически выполнявшие работы подрядчики и они оставались в доме.
Однако потом ему сказали, что на объекте уже две недели не было ни одного подрядчика и он решил провести небольшой эксперимент. Закрыв дверь в здание, чтобы никто не смог войти, и выключив свет, он впоследствии заметил, что "свет снова включился, хотя дверь была заперта".
Он не уверен, был ли это призрак, но это было бы типично для города-призрака, и Брент сказал, что первое, о чем люди спрашивали, когда узнавали, что он купил город-призрак, было то, видел ли он там когда-либо какое-нибудь привидение.
Так было в начале, а спустя годы в заброшенном шахтерском городке началось строительство гостиницы.
Брент говорит, что самым большим вызовом в жизни в городе-призраке была "вода или ее отсутствие", поскольку с самого начала он жил без водопровода. Сейчас он пытается выкачать воду из шахт под городом, но это требует много усилий.
С нетерпением ожидая того, что принесут следующие несколько лет, Брент надеется, что Серро Гордо может стать таким, как его коллега, город-призрак Боди, который успешно превратился в туристическую аттракцию.
Напомним, мужчина продал "собственную жизнь" и купил отдаленный тропический остров. Он кардинально изменил свою жизнь в 2009 году.
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