Мужчина потратил все сбережения, чтобы купить заброшенный город-призрак: как он там живет (фото)

Мужчина, купивший город-призрак, провел там последние четыре года и документирует все, что делает.

Об этом пишет LADbible.

В самом густонаселенном калифорнийском шахтерском городке Серро Гордо проживало около 4700 человек. В шахтах добывалось серебро, свинец, цинк и иногда золото, но сегодня это место почти полностью заброшено после закрытия шахт в 1957 году.

В конце концов место купили Брент Андервуд и Джон Бир, с планами превратить его в туристическую аттракцию.

В 2020 году Брент даже создал канал на YouTube под названием Ghost Town Living, чтобы записывать свое путешествие, начав с того, что объявил, что переехал в город-призрак, чтобы облагородить это место.

С тех пор он опубликовал множество видео, рассказывающих о времени, проведенном в Серро Гордо, ведь он живет там уже более четырех лет.

Брент Андервуд / Фото: YouTube/Ghost Town Living

Когда он впервые приехал туда, его засыпало снегом на несколько дней, пока он выбирал дом для проживания. Брент сказал, что искал "управляемый" проект и начал с того, что попытался построить небольшую избушку, где люди могли бы "быть спокойными", хотя признался, что у него не было много опыта в том, что он делал.

Он также был напуган местечковым домом и сказал, что до того, как он купил город, он "не верил в привидений", пока не увидел странное зрелище.

Владелец города-призрака рассказал, что проходил мимо дома, когда увидел лицо, которое смотрело на него из одного из окон, но не придал этому значения, поскольку у него были периодически выполнявшие работы подрядчики и они оставались в доме.

Однако потом ему сказали, что на объекте уже две недели не было ни одного подрядчика и он решил провести небольшой эксперимент. Закрыв дверь в здание, чтобы никто не смог войти, и выключив свет, он впоследствии заметил, что "свет снова включился, хотя дверь была заперта".

Брент Андервуд / Фото: YouTube/Ghost Town Living

Он не уверен, был ли это призрак, но это было бы типично для города-призрака, и Брент сказал, что первое, о чем люди спрашивали, когда узнавали, что он купил город-призрак, было то, видел ли он там когда-либо какое-нибудь привидение.

Так было в начале, а спустя годы в заброшенном шахтерском городке началось строительство гостиницы.

Брент говорит, что самым большим вызовом в жизни в городе-призраке была "вода или ее отсутствие", поскольку с самого начала он жил без водопровода. Сейчас он пытается выкачать воду из шахт под городом, но это требует много усилий.

С нетерпением ожидая того, что принесут следующие несколько лет, Брент надеется, что Серро Гордо может стать таким, как его коллега, город-призрак Боди, который успешно превратился в туристическую аттракцию.

Напомним, мужчина продал "собственную жизнь" и купил отдаленный тропический остров. Он кардинально изменил свою жизнь в 2009 году.

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