Мужчина поймал гигантскую "золотую рыбу": фото

Рыбу мужчина не убивал и выпустил в реку.

Рыбак из Вустершира, что в Великобритании, Энди Гекет в регионе Шампань во Франции поймал гигантскую "золотую рыбку".

Об этом пишет BBC.

Эта рыба весом 30 килограммов считалась неуловимой, однако британский рыбак ее поймал. Это – гибрид кожаного карпа и карпа кои. Энди Гекету понадобилось 25 минут, чтобы поймать легендарную рыбу. Местные рыбаки называют ее "Морквой" из-за яркого оранжевого цвета.

Фото: ВВС

После того, как рыбак ее выловил, мужчина сфотографировался с рыбой. Он решил не убивать известного карпа и отпустил рыбу обратно в водоем. Энди Гекет говорит, что он хочет, чтобы и другие рыбаки попробовали свои силы и поймали известную "Моркву".

Другие интересные с рыбой

Чилийские рыбаки поймали гигантского сельди короля хохлатого (Regalecus glesne) длиной 5 метров. Обычно длина таких рыб из семейства ремнетелых составляет 1-2 метра. Рыба-монстр редко появляется на поверхности и считается предвестником катастроф.

У побережья Тасмании впервые за 22 года заметили очень редкую "ходячую" рыбу, живущую только в Австралии. В последний раз розовую рыбу видели дайверы возле Тасмании в 1999 году. В истории зафиксировали четыре случая наблюдения за этими морскими животными.

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