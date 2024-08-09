Мужчина поймал рекордного сома на розовую удочку трехлетней дочери – фото

Мужчина из округа Уэйн, штат Западная Вирджиния, США, поймал рекордного канального сома в пруду на ферме своего отца в Южном Чарльстоне, используя неожиданную удочку.

Управление природных ресурсов Западной Виргинии сообщило, что Джон Тайлер Резерфорд поймал канального сома длиной 110 см и весом 21 кг, передает West Virginia Outdoors.

Резерфорд поймал крупную рыбу 21 июля, используя удочку своей дочери и червей.

"Я купил своей дочке маленькую розовую удочку за 9,99 долларов... Ей 3 года и она может подсекать, но не может забросить. Так что я забросил ее за нее, держа удочку, а она сидела у меня на коленях", — рассказал он в интервью.

Мужчина поймал рекордного сома на удочку дочери / Фото: WVDNR

По данным Службы рыбного хозяйства США, обычная длина канального сома составляет 55 см, а наибольшая максимальная зарегистрированная длина – 132 см.

Мужчина поймал рекордного сома на удочку дочери / Фото: WVDNR

"Невероятные рыболовные возможности Западной Вирджинии продолжают удивлять и привлекать рыбаков вблизи и издалека, и это рекордное достижение демонстрирует рыболовные приключения мирового класса, которые может предложить наш штат", — сказал губернатор Джим Джастис WVDNR.

Мужчина поймал рекордного сома на удочку дочери / Фото: WVDNR

Последний рекорд Западной Вирджинии для канального сома был установлен в 2022 году по длине и в 2023-м — по весу. Улов Резерфорда превзошел оба.

Напомним, ранее рыбак поймал в реке трехметрового "монстра" с зубами, похожими на скрученные гвозди. Рыбак шокировал Сеть своим уловом.

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