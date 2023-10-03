Мужчина поймал рыбу-рекордсменку с полным ртом "человеческих зубов" — фото

Американский рыбак поймал рекордную 7,5-килограммовую рыбу с полным ртом "человеческих зубов".

Об этом пишет nypost.com.

38-летний Брайан Саммерлин поймал ее в проливе Танжер возле города Крисфилд, штат Мэриленд.

Это была рыба-овчарка, использующая свои похожие на человеческие зубы, чтобы измельчать ракообразных, которыми она питается.

Мужчина поймал рыбу с "человеческими зубами" / Фото: Pen News/Brian Summerlin

Саммерлин поделился, что ловил мягкого краба на глубине около 4,5 м, когда что-то большое перекусило его леску.

"Сначала я подумал, что это черный барабан, потому что рыба боролась, сильно тряся головой, но потом я увидел, что это была очень большая овчарка, когда она всплыла на поверхность рядом с лодкой", — сказал он Pen News.

Мужчина поймал рыбу с "человеческими зубами" / Фото: Pen News/Brian Summerlin

После того, как Брайан увидел, как овчарка вышла из воды, он понял, что имеет претендента на рекорд штата. Житель Мэриленда подтвердил свое достижение после того, как взвесил свой улов. Рыба весила колоссальные 7,5 кг, побив предыдущий рекорд 6,3 кг, установленный в 2020 году.

Мужчина поймал рыбу с "человеческими зубами" / Фото: Pen News/Brian Summerlin

В среднем же овчарка весит от 1,3 до 1,8 кг.

Рекордный вес рыбы был подтвержден с помощью сертифицированных весов компании Kool Ice and Seafood Company в Кембридже и с тех пор официально признан Департаментом природных ресурсов штата.

"Я очень взволнован этим", — сказал Саммерлин. "Я всегда знал, что есть возможность побить рекорд".

Мужчина поймал рыбу с "человеческими зубами" / Фото: Pen News/Brian Summerlin

Мужчина также поделился, что его дочь хочет "сохранить зубы рыбы, чтобы положить их под подушку для зубной феи" из-за их сходства с человеческими.

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