Мужчина поймал самого большого в мире карпа: сколько он весит и как выглядит (фото)

Гиганта уже ловили четыре года назад.

Британский рыбак поймал самого большого в мире карпа, вес которого составил целых 114 кг.

Об этом пишет The Sun.

36-летнему газовому инженеру Кельвину Марстону понадобилась помощь, чтобы поднять "монстра" в Таиланде, где он ловил рыбу по 12 часов в день.

Он с гордостью позировал с сиамским карпом вместе со своим приятелем, отцом и местным жителем.

Мужчина поймал самого большого в мире карпа / Фото: SUPPLIED

Кельвин, который использовал удочку с поплавком и шариком хлеба, приехал на рыбалку на 12 дней.

Мужчина поймал самого большого в мире карпа / Фото: SUPPLIED

Отец двоих детей из Борнмута рассказал о своем улове: "Я был шокирован. Я не осознавал, что это рекорд. Я даже выиграл футболку у владельца озера. Нам четырем пришлось поднимать его вместе. Мы дали ему несколько минут и отпустили. Через несколько дней я поймал еще одну рыбу весом 102 кг. Мои руки начинают болеть, и теперь я готов сдаться".

Мужчина поймал самого большого в мире карпа / Фото: SUPPLIED

Они прилетели туда на 12-дневную рыбалку через три года после того, как их начальный отпуск был отменен из-за ограничений Covid.

Интересно, что карп, пойманный Кельвином, уже ловили рыбаки четыре года назад. С тех пор вес рыбы увеличился на девять килограммов.

Сиамский карп – самый большой вид карпа в мире, который в природе встречается в речных бассейнах Азии.

Напомним, мужчина стал мультимиллионером благодаря продавцу магазина. Он рассказал, как сорвал джекпот.

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